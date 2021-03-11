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Землетрясение, цунами, ядерная катастрофа: 10 лет после трагедии в Японии

Ровно 10 лет назад, в середине дня 11 марта 2011 года, у восточного побережья Японии произошло самое мощное в истории страны землетрясение магнитудой 9 баллов. В считанные минуты на прибрежные города обрушилось цунами — наиболее серьезно пострадали Минамисанрику, Сендай и город Ямада префектуры Иватэ, который был разрушен полностью.

Волны высотой в десятки метров уничтожили и повредили сотни тысяч построек, погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Почти полмиллиона японцев лишились крыши над головой.

В результате землетрясения и цунами произошла и одна из наиболее масштабных ядерных катастроф в истории человечества — были разрушены 4 из 6 реакторов атомной электростанции «Фукусима-1». Системы АЭС приняли сигнал о землетрясении, автоматически отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения. Но гигантская волна пробила заградительный барьер, затопила станцию и повредила системы охлаждения — это привело к выбросу радиоактивных материалов.

Хотя власти оперативно очертили границы зараженной зоны, она стремительно расширялась по мере того, как усиливалась утечка радиации. В итоге за несколько суток свои дома в окрестностях станции экстренно покинули более 150 тыс. человек.

Прямые экономические потери от землетрясения и цунами в 2011 году для Японии составили более $360 млрд — и это без учета ядерной аварии. Ликвидация последствий на АЭС Фукусима-Дайчи продолжается — общий общем затрат составит более $190 млрд.

Прошло десятилетие, а зона катастрофы по-прежнему находится в запустении — местные жители не хотят возвращаться обратно, несмотря на усилия японских властей по восстановлению жизни в Фукусиме. Еще несколько городов на северо-востоке Японии все еще закрыты — по подсчетам властей, на ликвидацию последствий уйдет 30-40 лет и понадобятся сотни тысяч рабочих рук, чтобы убрать ядерные отходы и более миллиона тонн радиоактивной воды. Часть прибрежных поселений перестраивается с нуля с учетом всех требований безопасности — чтобы катастрофические последствия цунами не повторились в будущем.

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Цунами обрушивается на город Мияко, Япония, 11 марта 2011 год Цунами обрушивается на город Мияко, Япония, 11 марта 2011 год
Город Натори, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года Город Натори, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года
Дым над первым энергоблоком атомной электростанции Фукусима-1. Землетрясение и удар цунами вывели из строя системы охлаждения реакторов трех энергоблоков из шести. Дым над первым энергоблоком атомной электростанции Фукусима-1. Землетрясение и удар цунами вывели из строя системы охлаждения реакторов трех энергоблоков из шести.
Аэропорт город Сендаи? префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Аэропорт город Сендаи? префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Разрушенный энергоблок № 4 АЭС «Фукусима-1», 12 ноября 2011 года Разрушенный энергоблок № 4 АЭС «Фукусима-1», 12 ноября 2011 года
Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Итихара, префектура Тиба, Япония, 11 марта 2011 года Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Итихара, префектура Тиба, Япония, 11 марта 2011 года
Город Офунато, префектура Иватэ, Япония, 13 марта 2011 года Город Офунато, префектура Иватэ, Япония, 13 марта 2011 года
Вид на порт в городе Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Вид на порт в городе Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Ёцукура, Япония, 14 марта 2011 года Город Ёцукура, Япония, 14 марта 2011 года
Город Тагадзе?а, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года Город Тагадзе?а, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года
Город Рикудзентаката, префектура Ивате, Япония, 13 марта 2011 года Город Рикудзентаката, префектура Ивате, Япония, 13 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сайто на северо-западе Японии, 14 марта 2011 года Город Сайто на северо-западе Японии, 14 марта 2011 года
Город Хатинохе, префектура Аомори, Япония, 14 марта 2011 год Город Хатинохе, префектура Аомори, Япония, 14 марта 2011 год
Город Сайто на северозападе Японии, 14 марта 2011 года Город Сайто на северозападе Японии, 14 марта 2011 года
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Цунами обрушивается на город Мияко, Япония, 11 марта 2011 год
Город Натори, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года
Дым над первым энергоблоком атомной электростанции Фукусима-1. Землетрясение и удар цунами вывели из строя системы охлаждения реакторов трех энергоблоков из шести.
Аэропорт город Сендаи? префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Разрушенный энергоблок № 4 АЭС «Фукусима-1», 12 ноября 2011 года
Город Кесеннума, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Итихара, префектура Тиба, Япония, 11 марта 2011 года
Город Офунато, префектура Иватэ, Япония, 13 марта 2011 года
Вид на порт в городе Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Ёцукура, Япония, 14 марта 2011 года
Город Тагадзе?а, префектура Мияги, Япония, 13 марта 2011 года
Город Рикудзентаката, префектура Ивате, Япония, 13 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сендаи?, префектура Мияги, Япония, 12 марта 2011 года
Город Сайто на северо-западе Японии, 14 марта 2011 года
Город Хатинохе, префектура Аомори, Япония, 14 марта 2011 год
Город Сайто на северозападе Японии, 14 марта 2011 года
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