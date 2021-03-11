«Бандит нейтрализован»: в Дагестане предотвратили теракт

В Махачкале силовики ликвидировали боевика, который планировал теракт. В информационном центре Национального антитеррористического комитета уточнили, что у него было оружие с боеприпасами и готовый к применению «пояс смертника».

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«В ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», — приводит ТАСС сообщение информцентра НАК.

Во время операции никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал. В настоящее время органы безопасности проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Спецоперация началась утром 11 марта. Силовикам поступила информация, что сторонник международных террористических организаций готовит теракт. Предполагаемый боевик находился в одном из частных домов Советского района Махачкалы. Правоохранители предложили ему сложить оружие и сдаться, но в ответ он открыл огонь.

После этого в районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Решение об этом принял начальник управления ФСБ России по Республике Дагестан в 10.15.

Режим КТО позволяет властям проверять документы у граждан, отгонять автомобили и удалять людей с отдельных территорий. Кроме того, власти могут перекрыть улицы, вводить контроль телефонных разговоров и временно отселять гражданское население в безопасные районы, следует из ст. 11 закона «О противодействии терроризму».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что за прошлый год российские спецслужбы предотвратили 41 теракт. «На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт», — уточнил он.

Благодаря работе правоохранителей была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. За время операций были ликвидированы почти 50 преступников, а 198 боевиков и 591 пособника задержали.

За последние 10 лет, по словам Бортникова, спецслужбы и правоохранители предотвратили 200 терактов по всей России. «Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней», — сказал он в интервью «Российской газете».

При этом он уточнил, что если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких преступлений, то в 2020 году этот показатель вырос до 96%. Кроме того, глава ФСБ обратил внимание, что за этот же период количество преступлений террористической направленности, в частности, взрывы, захваты заложников, убийства, сократилось в 260 раз: в 2010 году их было 779, в 2020 — 3.

«Только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов», — рассказал глава спецслужбы.

По его словам, «Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб.». В целом, по словам Бортникова, террористы лишись 184 каналов финансирования преступной деятельности.