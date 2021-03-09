«Мы не отступим»: оппозиция заблокировала парламент Армении

Оппозиционные силы в Ереване заблокировали здание парламента Армении на вход и выход, объявив всех депутатов «антигосударственными элементами», сообщает агентство Sputnik.

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По словам координатора оппозиционного «Движения по спасению Родины» Ишхана Сагателяна, премьер-министр республики Никол Пашинян «войдет в это здание только с целью зачитать текст заявления об отставке».

«Пусть Никол Пашинян до 12:00 среды придет в парламент и подаст в отставку, тогда мы согласимся на выборы. Но он не сделает этого, поскольку приклеился к премьерскому креслу», — заявил лидер протестующих.

К зданию парламента стянулись все столичные силы правоохранителей, из других областей страны к Еревану выдвинулись дополнительные подразделения силовиков.

Помимо этого, около места скопления митингующих были замечены сотрудники отдела государственной охраны Службы национальной безопасности Армении.

Демонстранты сделали баррикады из мусорных контейнеров и разбили палатки у служебного входа в парламент.

В какой-то момент несколько депутатов от «Процветающей Армении» и Республиканской партии разняли полицейских и сторонников «Движения по спасению Родины», вступивших в потасовку и готовых к схватке друг с другом.

«Мы с коллегами решили встать между ними, чтобы не допустить кровопролития», — пояснила депутат Наира Зограбян.

Сагателян призвал начальника республиканской полиции Ваге Казаряна не действовать так, чтобы произошла эскалация ситуации, предупредив об ответственности за негативные последствия.

«Мы не будем отступать и не будем уставать. Этот участок мы должны удержать», — предупредил лидер митингующих.

По его словам, в среду, 10 марта, в 16:00 (15.00 мск) на проспекте Баграмяна и на улице Демирчяна пройдет основной митинг. Сагателян призвал военных не вступать в стычки с протестующими, потому что «собравшиеся — на стороне Вооруженных сил и поддерживают Генштаб».

В этой связи весь личный состав воинских частей, находящихся в подчинении 5-го воинского соединения Вооруженных сил Армении, днем 9 марта был приведен в высокую степень боеготовности.

Как сообщила пресс-служба Минобороны республики, приказ отдан в рамках проверок оперативности реагирования военнослужащих в случае сигнала тревоги.

Ранее кандидат в премьер-министры от «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян призвал участников митинга не пропускать депутатов в здание Национального собрания, а тех, кто попытается прорваться силой, он назвал провокаторами. Манукян также раскритиковал работу президента республики Армена Саркисяна, передает портал News.Am.

«Все могло бы быть иначе, если бы у нас был президент, но у нас его нет. У нас богатый турист, который разъезжает по всему миру за счет нашего бюджета, не принося Армении никакой пользы.

Даже если он сейчас подпишет [указ об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна] и обратится в Конституционный суд, мои слова останутся в силе: у нас нет президента. Мы заблокируем здание Национального собрания до того времени, пока оно не станет принимать правильные для нашего государства решения», — пообещал Манукян.

Политический кризис в Армении продолжается с 24 февраля, когда Генштаб выступил с требованием отставки премьера и правительства. Пашинян расценил это как военный переворот, призвав Саркисяна уволить Гаспаряна.

«Если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот. Выбор очень простой. Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», — подчеркнул премьер.

Однако глава государства отказался подписывать соответствующий документ.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий, по условиям которого Ереван передал Баку значительную часть Нагорного Карабаха, а также семь районов входившими в Азербайджанскую ССР.

По сути, взамен Армения не получила ничего, кроме прекращения войны, за время которой она потеряла свыше 2,5 тыс. человек. В Армении подписание соглашения восприняли болезненно, сразу после того, как об этом стало известно, в стране начались протесты под лозунгом «Никол — предатель».

За отставку Пашиняна высказались Национальная академия наук, Ереванский государственный университет, ряд общественных организаций, главы городов и руководители общин. Все бывшие главы независимой Армении, а также Армен Саркисян призвали премьера покинуть пост.

К этому же призвал глава армянской апостольской церкви Гарегин II. 25 февраля те же требования выдвинул и Генштаб.