Темп вакцинации: от чего зависят сроки снятия всех ограничений

Уровень коллективного иммунитета, необходимый для полного снятия коронавирусных ограничений, должен сформироваться в стране к августу. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Если вакцинация будет продолжаться в том же темпе, что и сегодня, то к концу лета иммунитет к COVID-19 будет у 60% жителей России. Определить конечную дату поможет эпидемиолого-математическая модель, добавила Голикова.

«Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — подчеркнула она.

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По ее словам, число новых случаев COVID-19 в России снижается, но по-прежнему «остается достаточно серьезным». На это повлияли холода — весна и зима представляют собой период повышенной активности вирусных инфекций. Однако с гриппом вакцинация помогла справиться.

«Важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа, и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — резюмировала вице-премьер.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет вернуться к «нормальной жизни», какой она была до пандемии COVID-19, летом 2021 года. «Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что

сроки зависят от формирования коллективного иммунитета — по мнению Пескова, к середине лета 60% населения России обзаведутся антителами к COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщала, что власти рассчитывают сделать прививки 60% населения без учета переболевших и детей. То есть требуется вакцинировать 68,6 млн человек.

В конце декабря Голикова пообещала, что Россия справится с COVID-19. По ее словам, все принятые меры по борьбе с коронавирусом направлены именно на возвращение к нормальной жизни. «Я просто хочу сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус, мы должны жить той жизнью, которая нам абсолютно привычна. Понятно, что мы должны соблюдать какие-то ограничения, но мы все равно должны верить в то, что мы это победим», — сказала чиновница.

Она выразила надежду, что это произойдет уже в 2021 году. «Очень надеемся на то, что с приходом нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас с вами были в 2020 году. У нас есть все основания эти сложности преодолеть. Берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь», — приводило ее слова РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине января сделал свой прогноз относительно распространения вируса в столице. «Мы сегодня говорили, что в конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май», — отметил он в эфире канала «Россия 24». При этом глава города также подчеркнул, что это произойдет, если москвичи будут прививаться от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России постепенно отступает, а действия властей страны в борьбе с пандемией «соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан» — они «дают положительный результат».

Путин пояснил, что в последнее время число заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших «устойчиво превышает количество тех, кто заболел».