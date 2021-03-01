Памятник, дрезина и новые санкции: что пишут телеграм-каналы

На минувшей неделе, кажется, окончательно выяснилось, что США готовят почву для введения серьёзных санкций против России. Причиной должны стать кибератаки на американские ведомства, которые произошли в конце прошлого года.

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Глава Microsoft Брэд Смит уже заявил Сенату, что у него якобы есть свидетельства причастности разведки России к этим кибератакам. «На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — рассказал Смит.

Глава FireEye Кевин Мандиа также указал на российский след. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран»,— сказал он.

«Так себе доказательства. Получается, что пока на причастность России к этим атакам указывает только... метод исключения, — комментирует эти откровения РИАN. — Если бы эта кампания началась хотя бы на месяц раньше, то выглядела бы более правдоподобно. Сейчас поверить в данные американцев весьма сложно. Байден уже успел обозначить свой антироссийский курс и, очевидно, ему нужна любая, пусть и фейковая фактура для действий. Microsoft и другие её любезно предоставляют».

«Но выглядит это всё совсем скучно. «Российские хакеры» — это прошлый век. Могли бы придумать что-то поинтереснее», — советует канал.

А тем временем Twitter заблокировал более 100 аккаунтов за то, что они связаны с Россией и распространяют сомнения в силе и правоте НАТО и США.

«Так что теперь и за это будут политические репрессии. И это конечно, именно политические репрессии новой глобальной диктатуры цифровых платформ. И раскручивающийся маховик политической цензуры. Очевидно, что это только разминка», — пишет политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале «Логика Маркова».

Потом же, по его мнению, будут и массовые блокирования всех, кто поддерживает российские власти.

Следят за российской угрозой и на Украине.

Там постановили заблокировать более 400 сайтов, среди которых есть популярные новостные ресурсы, такие как РБК, «Аргументы Неделi», Vlasti.net, Zaxid Media, DneprNews, портал «Банки.ру» и многое другое. Под запрет также попал и ряд телеграм-каналов.

«Итак, борьба с инакомыслием на Украине продолжается и вслед за баном оппозиционных телеканалов действующая власть переключилась на интернет-ресурсы и неформальные каналы распространения информации. В администрации Зеленского, видимо, думают, что подобные действия позволят прикрыть промахи правительства и остановить рост популярности оппозиционных партий. Стоит ли и говорить, что эта надежда явно тщетна», — пишет «Мейстер».

А вот ИА «Стекломой» тем временем рассказал про то, как в середине прошлой неделе разрешился конфликт между властями Австралии и Facebook.

«На прошлой неделе миллионы австралийских граждан зашли по привычке в Facebook почитать новости и… ничего не нашли: официальные страницы всех СМИ Австралии опустели. Кроме того, Facebook стал блокировать сообщения пользователей со ссылками на австралийские издания, а также запретил гражданам Австралии читать новости мировых СМИ (!). Иными словами, Facebook организовал информационную блокаду 25-миллионной страны.

Что же произошло? А просто Марку Цукербергу не понравились ещё не принятые парламентом Австралии поправки о защите прав потребителей, согласно которым международные онлайн-платформы должны будут платить местным СМИ за размещение их контента у себя. Цукерберг рассудил иначе — и дёрнул рубильник.

Противостояние государства и корпорации длилось несколько дней, закончившись условной ничьей: правительство Австралии внесёт дополнения к поправкам, а Facebook эти поправки начнёт соблюдать.

При этом, если посмотреть на список дополнений, возникает стойкое ощущение договорняка. Чтобы получить денежку от Facebook, австралийское издание должно внести «значительный вклад в устойчивость австралийской индустрии СМИ». Кто будет определять этот самый «вклад»? Власти Австралии.

То есть австралийское государство получило дополнительные рычаги контроля над СМИ (в список попадут только лояльные власти), а Facebook избавился от чрезмерных трат и вредоносных изданий антиглобалистского характера.

Ну и вишенка на торте: аналогичные законодательные инициативы рассматриваются в Канаде и Евросоюзе. Происходит сращивание западных государств и IT-олигархии с целью построения тоталитарного цифрового концлагеря — с «правильной» новостной лентой от «правильных» изданий (других там просто не будет). На этом фоне китайский файрвол выглядит потешным анахронизмом nn-летней давности.

Постойте, но ведь это наступление на свободу слова? Демократия в опасности! Дождёмся ли осуждения от ЕСПЧ и Совета Европы? Сожалеем, но такие вопросы не способствуют «устойчивости индустрии европейских СМИ», поэтому их публикация запрещена», — иронизирует канал.

Еще одна история возбудила сознание разного рода комментаторов, а именно: — возвращение на дрезине из КНДР на родину сотрудников российского посольства.

На этом фоне на одном из машиностроительных заводов уже выразили готовность осовременить пассажирские дрезины при наличии соответствующего заказа.

«Такой вид отечественного самоходного рельсового транспорта, как пассажирская дрезина, в настоящее время не существует и вряд ли появится, так как уже реализуемый сейчас вектор развития – это высокоскоростные поезда, повсеместное внедрение технологии «автопилота», создание локомотивов на альтернативных источниках энергии. Однако, при наличии соответствующего заказа, мы можем осовременить и «пассажирскую дрезину», - заявли на производстве (цитата по РИА «Новости»).

«Не беремся предполагать, какое ведомство могло бы выступить первым заказчиком такого вида «отечественного самоходного рельсового транспорта»... А вообще, конечно, едва ли это всерьез, но немного поэксплуатировать резонансную тему никто не запрещает», — отмечает «Доктор прописал».

В пятницу, наконец, был положен конец спорам вокруг памятника на Лубянской площади. Парой соображений по этому поводу поделился «Адекват».

«Решение Собянина прекратить дискуссию по поводу памятника на Лубянке - единственно верное в обстановке очевидного раскола по этой теме, — уверен телеграм-канал. — Пусть стоит без памятника пока, время будет потише, а страсти поулягутся - можно будет и обсудить снова, кого или что там на Лубянке можно/нужно ставить».

На этом все!

До следующей недели...