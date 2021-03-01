Эффективны против новых штаммов: Путин рассказал о российских вакцинах

Российские вакцины смогут эффективно противодействовать новым штаммам коронавируса, которых опасаются в Европе. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что действие отечественных препаратов подтверждено испытаниями.

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«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — сказал глава государства на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Скворцова отметила, что в России было выявлено 3,5 тыс. мутаций коронавируса, которые в целом не влияют на течение болезни. «И в этой связи рецепторный домен в нашей популяции не изменен, и все наши вакцины — и «Спутник», и вакцина, производимая «Вектором», — хорошо действуют», — заверила глава ФМБА.

Чиновница также рассказала о современных тест-системах, которые используются в России. По словам Скворцовой, все отечественные тесты выявляют инфекцию вне зависимости от штамма.

«Мы проверили все наши системы в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме», — отметила она на встрече с Путиным.

Дополнительная тест-система, которую разработали в ФМБА, может определять не только наличие в организме человека коронавируса, но и его штамм. Определить разновидность мутации необходимо для того, чтобы установить за заболевшим повышенный медицинский контроль на случай осложненного течения COVID-19.

Разработка новых технологий, по словам Скворцовой, происходила «с учетом необходимой настороженности в отношении изменчивости вируса и выявления нескольких наиболее существенных мутаций».

Днем ранее врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сказал в интервью «Российской газете», что изменения в геноме вируса если и произошли, то незначительные.

«То, что мы наблюдаем сейчас, — изменения затрагивают единичные участки генома вируса, всего несколько из 30 тысяч. Поэтому хотя мы и слышим то и дело о «страшных» мутантах — британском, бразильском, южно-африканском, — надо все же понимать: это все тот же вирус с небольшими изменениями и в геноме, и в свойствах», — обратил внимание специалист.

Медик также отметил, что пока ни одна из версий коронавируса «особых опасений у ученых не вызывает». «Даже если британский штамм распространяется быстрее, чем исходный, он не стал более агрессивным. Кстати, из-за того, что изменения затрагивают ничтожную часть генома, вирусологи уверены, что вакцины будут защищать и от новых штаммов тоже», — подчеркнул он.

При этом он не стал исключать, что к «следующему эпидсезону, когда мутации затронут хотя бы один процент генома вируса, мы получим неприятный сюрприз». Но, если это произойдет, считает Горелов, медики справятся. «Меняется вирус — меняем антиген в вакцине и получаем актуальный препарат защиты. Вакцина конструируется сейчас так же легко, как игра лего», — сказал он.

При этом он призвал россиян сохранять осторожность. Несмотря на то, что многие люди уже переболели коронавирусом — только в России около 4 млн человек — «расслабляться абсолютно точно рано», считает эксперт.

По его словам, для замедления темпов распространения коронавируса необходимо, чтобы популяционный иммунитет был у 60-70% жителей страны. «По большому счету, не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным. Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации», — сказал Горелов.

Пока, как отметил эксперт, в России иммунная защита есть только у порядка 8-9 млн человек. «От 146 млн — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов», — напомнил медик.