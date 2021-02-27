«У тебя китайский вирус»: как азиаты страдают от травли в США

Число жертв ксенофобии среди американцев азиатского происхождения за 2020 год достигло рекордных показателей. Согласно подсчетам сайта Stop AAPI Hate («Положим конец ненависти против американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов»), с марта минувшего года о подобных инцидентах сообщили 2808 человек, которых оскорбляли, обвиняли в распространении вируса и даже избивали, сообщает USA Today.

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Широкий общественный резонанс вызвала смерть 84-летнего жителя Сан-Франциско родом из Таиланда, которого в феврале 2021 года грубо толкнул проходивший мимо неизвестный в маске. Перед этим он также оскорбил жену пенсионера и сказал им обоим «убираться в Китай».

«У нас уже есть движение «Жизни темнокожих важны», а теперь будет еще и движение «Жизни азиатов важны». Такие нападения — это уродство, и люди подобным уже сыты по горло», — прокомментировала инцидент бродвейская актриса и певица Леа Салонга.

На минувшей неделе в правоохранительные органы обратился 27-летний американец корейского происхождения Дженни Ким, которого жестоко избили в Корейском квартале Лос-Анджелеса 16 февраля. По словам мужчины, он просто дожидался товарища на улице, когда к нему подошли двое мужчин и стали выкрикивать оскорбления.

«Они кричали — «У тебя китайский вирус, возвращайся в Китай» — а потом стали бить меня по лицу. Проходившие мимо люди при этом не обращали внимания на происходящее», — рассказывал Ким CNN.

Еще одного мужчину азиатской внешности в тот же день зарезали в Китайском квартале Нью-Йорка. В штате, где американцы азиатского происхождения составляют примерно 16% населения, такое положение дел вызвало настоящую панику.

«Все атаки были внезапными, быстрыми и яростными. Это вызвало много проявлений страха и паранойи. Люди просто больше не покидают своих домов», — заявила NYT исполнительный директор Азиатско-американской федерации Джо-Энн Ю.

Многие жертвы нападений не могут справиться с тревожностью даже спустя большие промежутки времени. По словам 31-летней Крисанны Тан, после того как в июле 2020 года один из пассажиров метро плюнул в нее и закричал, что вирус привезли в США китайцы, она неизменно носит с собой в сумке газовый баллончик и избегает поездок на метро.

«В тот момент никто из людей, окружавших нас, не подумал вмешаться в происходящее. Я подумала: «О боже, я не могу поверить, что это действительно происходит со мной», — рассказывала женщина CNN.

Как отмечала сотрудница Национального научного фонда Келлина Крейг-Хендерсон, изучившая психологическое воздействие преступлений на почве ненависти, люди, на которых нападают из-за их расы и этнической принадлежности, тяжело переживают последствия таких инцидентов. По ее словам, они страдают посттравматическим стрессовым расстройством намного острее, чем жертвы других преступлений.

«Если вы принадлежите к меньшинству, и это происходит с вами, вы будете больше бояться, вы будете сомневаться в своем месте в мире»,

— сказала доктор Крейг-Хендерсон. Она отметила, что преступления на почве ненависти отражаются на общинах и могут спровоцировать ответную агрессию.

По словам представителей Stop AAPI Hate, преступления на почве ненависти к азиатам происходили и ранее — чаще всего в период китайского Нового года. Однако пандемия и слухи вокруг нее значительно усугубили ситуацию.

«Наибольшую роль в нынешней ситуации сыграла предыдущая администрация во главе с Дональдом Трампом, которая называла коронавирус «Уханьским вирусом», «Китайским вирусом» или «Кунг-гриппом». Это вызвало разногласия в азиатско-американском сообществе», — объясняла Конни Чунг Джо.

На деле случаев жестоких нападений на азиатов может быть намного больше, чем фиксирует статистика. Проблема в том, что многие жертвы просто боятся сообщить о случившемся в полицию. Главные причины этого — страх за свою жизнь и языковой барьер, объясняют в Stop AAPI Hate.

«Легче преследовать того, кто плохо говорит по-английски, потому что ты думаешь, что он не будет сопротивляться», — заявляла Конни Чунг Джо NYT.

Нежелание части жертв сообщать о преступлениях, а также проблема языкового барьера на фоне усугубления насилия стали последними аргументами в пользу организации профильной рабочей группы в нью-йоркской полиции. В нее войдут 25 детективов со знанием не менее 10 иностранных языков, которые будут разбирать конкретные случаи насилия в отношении представителей меньшинств и уделять больше времени поиску преступников.

Бороться с ситуацией намерены и в Калифорнии. После серии нападений в штате местные законодатели выделили $1,4 млн из государственных фондов, чтобы модернизировать способы оповещения правоохранительных органов о случаях расовой ненависти.

«Расизму и ксенофобии нет места в Калифорнии, — заявил представитель Калифорнийского правительства Гэвин Ньюсом. — Губернатор призывает людей прекратить свой фанатизм и предвзятость и вместо этого признать, что мы извлекаем огромную пользу из нашего разнообразия».

Вмешаться в происходящее пообещал и президент США Джо Байден, который намеревался бороться с расизмом еще будучи кандидатом на пост главы Белого дома.

«Я в скором времени дам федеральным агентствам указание развернуть борьбу с ксенофобией. Подобное недопустимо, и поступать так — это не по-американски», — заявил демократ.