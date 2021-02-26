Смерть в СИЗО: сахалинец расправился с назвавшим его геем другом

Тело 52-летнего жителя Сахалина следователи обнаружили в квартире его приятеля 19 февраля – как оказалось, мужчина выпивал в компании знакомых мужчин в течении нескольких дней. В ходе очередного застолья, он вступил в конфликт с 31-летним собутыльником, нецензурно его оскорбил и назвал геем. Последний напал на обидчика, вооружившись раскаленным утюгом.

«На этой почве между мужчинами возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес не менее 50 ударов кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, а после, взял разогретый утюг и не менее 5 раз прислонил его к обнаженному телу мужчины», — установили следователи.

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Избитый мужчина скончался на месте – позже врачи зафиксировали у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. Нападавшего удалось оперативно задержать, на него завели уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На время следственных действий его поместили в камеру СИЗО, однако допросить не успели — спустя несколько дней мужчина покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства смерти теперь предстоит выяснить следователям.

Ранее еще одна жестокая расправа в ходе застолья произошла в Новосибирской области: там 59-летнего местного жителя арестовали летом 2020 года по подозрению в убийстве двух человек — с телами жертв он жил в течение двух дней. Об этом сообщали в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла 12 июля 2020 года в одной из квартир рабочего поселка Линево. В тот день предполагаемый злоумышленник выпивал в компании 79-летнего мужчины и 40-летней женщины. В ходе застолья между приятелями произошел конфликт.

Разозлившись, сибиряк схватил нож и молоток. Сначала ударил собутыльницу по голове и шее, а затем расправился с пенсионером. Впоследствии медики диагностировали у жертв переломы черепа и резанные раны.

В течение двух дней мужчина проживал вместе с трупами. Однако спустя некоторое время проговорился матери о совершенном преступлении. Узнав об убийстве, она позвонила в правоохранительные органы.

Предполагаемого злоумышленника арестовали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

В апреле 2020 года сотрудникам правоохранительных органов Кубани удалось задержать местного жителя, ранее убившего 37-летнего собутыльника. Как сообщали в управлении регионального Следственного комитета, трагедия произошла вечером, когда мужчины находились в квартире у задержанного на улице Стасова в Краснодаре. Там приятели поссорились на бытовой почве, из-за чего один забил ножом другого. После этого, решив скрыть следы преступления, предполагаемый злоумышленник расчленил тело погибшего, вынес останки из квартиры и захоронил их недалеко от дома.

Родственники разыскивали пропавшего краснодарца на протяжении нескольких дней вместе с волонтерским поисковым отрядом «Лиза Алерт».

«Пошел к другу и не вернулся. Друг говорит, что в 9 вечера он ушел от него. Поиски не дают результатов. Мы в растерянности. Полиция, волонтеры ищут. Был прочес территории не раз, результатов нет. Он очень спокойный, семьянин. Очень любит свою семью. Пожалуйста помогите. Мы очень переживаем за него!», — писала сообщение в соцсетях знакомая семьи.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и вскоре задержал подозреваемого. Расследование дела продолжается.