Остались без кислорода: кто виноват в смерти пациентов в Подмосковье

В Одинцовской областной больнице двое больных COVID-19 умерли после сбоя в подаче кислорода в отделение интенсивной терапии. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Подмосковья. В то же время ряд СМИ сообщают, что в клинике скончались три пациента. Официального подтверждения этой информации нет.

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Руководитель структурного подразделения «Никольское» больницы Владимир Гордеев сообщил РИА «Новости», что по неизвестным причинам подача кислорода действительно прекращалась на 12 минут. Однако он подчеркнул, что в результате инцидента никто из пациентов не пострадал.

«Оперативно были задействованы мобильные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода»,

— пояснил Гордеев.

По его словам, на момент происшествия в реанимационном отделении находились 16 человек в тяжелом состоянии, из них пять пациентов — на ИВЛ. Гордеев подчеркнул, что в настоящее время все пациенты стационара находятся в безопасности, ведется проверка со стороны правоохранительных органов.

В полиции в то же время считают, что трагедия произошла из-за человеческого фактора. «У аппаратов ИВЛ отключилось электрическое питание. Скорее всего в происшествии виноват технический работник больницы, который не смог предотвратить чрезвычайную ситуацию», — рассказал Федеральному агентству новостей информированный источник в МВД.

При этом, как утверждает РЕН ТВ, сбой на аппаратах ИВЛ произошел из-за залипания клапана газификатора, а пациенты скончались в течение полутора часа после этого. Точная причина их смерти будет установлена после вскрытия. В то же время источники издания Life передают, что в медкарточках погибших причиной смерти уже указали «тромбоэмболию легочной артерии» (острая закупорка кровеносного сосуда, — «Газета.Ru»).

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В Следственном комитете РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследование центральному аппарату СК.

Между тем в Одинцовскую больницу выехали сотрудники Росздравнадзора. «По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации больницы в Одинцово», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что осенью 2020 года похожая ситуация произошла в Ростове-на-Дону. Там в ночь с 11 на 12 октября из-за сбоев в подаче кислорода несколько пациентов ковидного госпиталя при городской больнице №20, лежащие на ИВЛ, одновременно задохнулись.

Два работающих в «красной» зоне сотрудника незамедлительно подтвердили, что пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа.

Изначально речь шла о 13 пациентах, однако в Росздравнадзоре пояснили, что в одно время умерли только пять человек. Остальные восемь, которые попали в статистику госпиталя за 12 октября, скончались в течение дня.

Однозначного ответа на вопрос об отключении кислорода в 20-й больнице нет, сообщала местным СМИ начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Тем не менее проблем непосредственно с подвозом кислорода со стороны снабжающих организаций выявлено не было, уверяла она.

Кроме того, в больнице всегда имеется резервный запас кислорода, заявляла в ходе пресс-конференции замглавы региональной администрации по социальным вопросам Елена Кожухова. «Установлено, что в учреждении все системы жизнеобеспечения работают стабильно. Если имело место снижение давления или даже остановка подачи кислорода, а такое в жизни бывает, на этот случай в больнице имелись резервные средства для действий в таких ситуациях», — отмечала она.

Кожухова уточняла, что не только данное учреждение, но и остальные медорганизации города оснащены всем необходимым оборудованием. «Ситуация вокруг умерших пациентов искусственно, ради популярности нагнетается», — сообщала чиновница.

Между тем министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская после происшествия ушла в отставку. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев. В пресс-службе губернатора пояснили, что чиновница уволилась по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию. Также по факту произошедшего возбудили уголовное дело.