Между Россией и Белоруссией снова пустят поезда

Россия приняла решение возобновить с 8 февраля пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, указали в пресс-службе российского кабинета министров.

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Пассажирские перевозки будут восстановлены на взаимной основе по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, уточнили в сообщении.

Решение было принято по представлению оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Кроме того, количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва-Минск с 8 февраля будет увеличено с трех до пяти в неделю.

«Также [будет] возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», — подчеркнули в кабмине.

Помимо Белоруссии, Россия также восстанавливает сообщение и с другими странами. С 15 февраля Россия также на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, указали в пресс-службе российского правительства. Документы об этом уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В правительстве уточнили, что из Москвы в Баку будут разрешены два рейса в неделю, а в Ереван — четыре.

Помимо этого будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов по маршруту Москва — Бишкек и обратно.

Россия в марте прошлого года на фоне пандемии коронавируса приняла решение о приостановке всех коммерческих пассажирских рейсов за рубеж.

Тогда в рамках борьбы с распространением коронавируса правительство подготовило проект, предусматривающий временный запрет на въезд в РФ гражданам других стран. Отмечалось, что ограничение не распространяется на работающих в России дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей самолетов, морских и речных судов, а также поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Кроме того, сообщалось, что ограничения не будут касаться тех, кто постоянно проживает в России или направляется на похороны близких родственников.

Запреты на въезд распространились в том числе и на Белоруссию. Белорусский лидер Александр Лукашенко тогда заявил, что «все эти телодвижения в направлении коронавируса» резко отразились на экономике.

«Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — отмечал глава государства. Он также назвал риторическим вопрос о том, «кто от кого должен закрываться». Как тогда говорил Лукашенко, в его стране обстановка в связи с распространением коронавируса относительно спокойная в отличие от России, которая, как он утверждал, «вся полыхает от коронавируса». В Кремле в ответ на это напомнили, что каждая страна имеет право принимать те меры, которые она посчитает необходимыми.

Уже 28 марта Михаил Мишустин объявил о полном закрытии российских границ. Соответствующее распоряжение разместили на сайте правительства.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — указали в документе.

Российская сторона начала поэтапно восстанавливать международное авиасообщение летом. В конце сентября рейсы между Москвой и Минском были частично возобновлены. С 30 сентября белорусская компания «Белавиа» смогла осуществлять раз в неделю полеты в Москву в аэропорт Домодедово.

В следующем месяце после этого белорусское агентство БелТА сообщило, что Александр Лукашенко обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным полное открытие границ между странами. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, отмечало агентство.