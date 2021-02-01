Как День защитника Отечества изменит график россиян

Роструд напоминает, что в феврале граждан России ждут дополнительные выходные дни.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

Длинные трехдневные выходные образуются в связи с переносом рабочего дня с понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля. Шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 число последнего месяца зимы будет единственной в году.

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23 февраля сегодня воспринимается как «день всех мужчин». Этот праздник достался современной России в наследство от СССР — тогда отмечались годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в 1918 году. Сейчас День защитника Отечества официально не имеет привязки к конкретным историческим событиям.

В 1993 году власти РФ переименовали День Советской Армии и Флота в День защитников Отечества. В 2002 году праздник, окончательно превратившийся в народе в мужской день, объявили выходным, а в 2006 году внесли еще одну поправку: «защитников» поменяли на «защитника», в единственном числе.

Обычно чиновники и представители ветеранских организаций возлагают в этот день цветы к памятникам и Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, День защитника Отечества сопровождается салютами и праздничными мероприятиями. Однако пока неясно, как власти регионов намерены организовать народные гуляния — и будут ли они вообще проводиться на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

День защитника Отечества в России празднуют около 84% граждан, такие данные в октябре 2018 года опубликовал ВЦИОМ. При этом 8 марта празднуют на 4% больше жителей страны — 88%.

Всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель. Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян благодаря Международному женскому дню. Такими же короткими неделями из четырех рабочих дней будут первые две недели в мае. Рабочие дни придутся на следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Еще одна короткая рабочая неделя будет в начале лета. День России (12 июня) выпадает на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник (14 июня).

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — работать придется всего три дня из-за Дня народного единства 4 ноября. При этом дополнительный выходной день на пятницу 5 ноября переносится с субботы 2 января (2022 года). Получается, что в первую ноябрьскую неделю на работу предстоит выйти с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября. В Роструде также уточнили, что

последняя рабочая неделя в 2021 году завершится в четверг (30 декабря).

В ноябре 2019 года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах в связи с нерабочими днями. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Работа в таких случаях должна оплачиваться по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем.

В нерабочие дни к службе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе, подчеркивали в ведомстве.