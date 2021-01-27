Битва за урожай: как праздник в Индии обернулся беспорядками

Митинг против сельскохозяйственных реформ в Индии перерос в массовые столкновения местных фермеров с полицией в День Республики, который отмечался 26 января. Хотя проведение «тракторного ралли» вокруг Нью-Дели было изначально согласовано с властями и должно было пройти по определенным маршрутам, местные жители нарушили договоренности, прорвали оградительные сооружения полиции на центральных улицах столицы и захватили одно из исторических зданий в сердце города.

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В результате акций протеста один из фермеров погиб, сообщает полиция Нью-Дели.

На распространившихся в сети кадрах видно, как синий трактор на большой скорости врывается в установленные полицейскими ограждения, переворачивается несколько раз и замирает на крыше. Находившийся за рулем 26-летний Навдип Сингх Хундал, приехавший из штата Уттаракханд на севере Индии, получил несовместимые с жизнью травмы.

Однако даже потеря соратника не усмирила митингующих, которые продолжили двигаться в центр города. В результате они захватили Красный форт — историческое здание, внесенное в список наследия ЮНЕСКО – и подняли над ним свой флаг. Через несколько часов всех посторонних удалось вывести из форта, однако ситуация по-прежнему оставалась напряженной.

«Мы обращались к фермерам с просьбой идти по заранее утвержденному маршруту, но некоторые из них сломали полицейские баррикады, напали на сотрудников полиции. Мы обращаемся к союзам фермеров с просьбой помочь сохранить мир в стране», — призывали полицейские с экранов телевизоров, их транслировало агентство ANI.

В день самых яростных столкновений в некоторых районах столицы был отключен мобильный интернет и закрыты станции метро. Разъяренные толпы ходили по улицах города с палками и железными прутьями, которыми периодически избивали полицейских — как сообщили в органах, более 80 сотрудников получили серьезные ранения. Силовики же разгоняли протестующих бамбуковыми палками и слезоточивым газом.

Выразить свою солидарность с фермерами – которые, к слову, составляют около 40% от всего населения страны — решили и работники других отраслей. «Мы пришли сюда, чтобы поддержать фермеров! Потому что они не получают того, чего хотят», — сказала сотрудница одного из столичных офисов Мегха Маллик, вышедшая вместе с сотнями других митингующих на крикетное поле в центре Мумбаи. В общей сложности протест получил поддержку около 3 млн человек.

Акции протеста в Индии начались еще 26 ноября — однако тогда они проходили на периферии и практически не затрагивали столицу страны. Фермеры из шести штатов Индии — Пенджаб, Уттар-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Раджастан и Керала — первыми выступили против трех новых законов о сельском хозяйстве, которые они назвали своим «смертным приговором». Первым шагом стала однодневная забастовка, которую устроила группа из 10 ведущих индийских профсоюзов.

«Мы готовы ко всеиндийской забастовке 26 ноября. Мы ожидаем, что на этот раз в забастовке примут участие более 250 млн работников», — анонсировали мероприятие профсоюзы.

В начале декабря они также угрожали заблокировать все дороги, ведущие в столицу Индии, передавал телеканал NDTV. «Правительство соглашается с нашими требованиями по минимальной цене, электроэнергии и штрафам за выжигание стерни, но мы не остановимся, пока законы не будут отменены», — говорил телеканалу Сатнам руководитель одной из поддерживающих протест организаций Сингх Аджнала.

Согласно плану правительства, новые законы должны были ликвидировать посредничество и повысить доходы фермеров. Последние, в частности, получили возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны.

Тем не менее протестующие видят иной исход принятия законов – по их мнению, реформы дают большую власть перекупщикам и угрожают независимости крестьянских хозяйств.

Для того, чтобы урегулировать ситуацию, правительство провело с возмущенным населением около 11 встреч, однако компромисса достичь не удалось.

«Мы не принимаем никаких поправок в законы, мы хотим полной их отмены. <...> Если правительство демонстрирует решительность, то фермеры тоже. Эти законы должны быть отозваны», — заявил журналистам представитель Индийского союза крестьян Ракеш Тикаит.

По словам самих возмущенных земледельцев, останавливаться на достигнутом они не намерены – следующим шагом должен стать марш к парламенту. «Разгоняя мирный протест правительство наживает себе только больше проблем. На этом дело не кончится. Наше движение будет только набирать обороты», — заявил лидер одного из фермерских союзов Кавалприт Сингх Панну.