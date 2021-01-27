Тракторный бунт: индийские фермеры столкнулись с полицией
В Индии второй месяц продолжаются митинги фермеров, недовольных новыми законами — они опасаются, что нововведения в аграрной сфере разрушат существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам, а фермерские хозяйства будут поглощены крупными корпорациями.
Правительство провело несколько встреч с активистами, однако к компромиссу сторонам прийти не удалось. К концу января протесты перешли в более агрессивную форму – в индийский День Республики в Нью-Дели прошла масштабная демонстрация фермеров на тракторах и начались столкновения с полицией.
После акции в рядах протестующих появились первые жертвы – 26-летний участник митинга погиб при попытке пробраться через полицейские баррикады на своем тракторе. Для разгона акций полиция применила слезоточивый газ и дубинки.
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