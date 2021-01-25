Борьба за историю: в России могут запретить отождествлять СССР и Третий рейх

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествлять действия СССР с агрессией нацистской Германии во Второй мировой войне.

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По словам главы государства, в первой половине нынешнего года нижняя палата должна подготовить законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В ФЗ должен быть прописан запрет «публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.). при участии Российского организационного комитета «Победа», говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Также президент поручил нижней палате парламента в срок до 1 мая проработать нормы регулирования на законодательном уровне доступа детей к информации, «имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность».

Ответственным за исполнение данных рекомендаций назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Данные инициативы были предложены председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской на заседании Совета по культуре и искусству в октябре прошлого года.

В ходе своего выступления она обратила внимание президента на то, что в России выходят печатные издания, в которых звучат обвинения в адрес СССР: «На долю поляков выпало немало бедствий, изнасилований и убийств: сначала нацистами, затем советскими солдатами» и «Советы были похлеще нацистов».

По ее словам, первая книга вышла тиражом в 45 тысяч экземпляров, вторая — в 80 тысяч, и обе пользуются популярностью у молодежи.

«Я считаю, что, если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — пояснила парламентарий.

В этой связи депутат считает уместной узаконить норму, запрещающую в публичном пространстве «отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих во время Второй мировой войны».

«Идентичные моральные оценки здесь, на мой взгляд, совершенно, абсолютно неприемлемы. Мы с военными историками начали «разминать» эту тему и ищем сейчас максимально корректную формулировку, чтобы сохранить, естественно, свободу исторической дискуссии в нашей стране, но при этом всё-таки поставить заслон оскорблениям памяти наших дедов и прадедов», — добавила Ямпольская.

Президент согласился с необходимостью таких нововведений.

«Я согласен с Вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», — пояснил глава государства.

В марте прошлого года Путин в интервью ТАСС раскритиковал антисоветскую кампанию в Европе и осудил резолюцию Европарламента, которая фактически поставила знак равенства между СССР и гитлеровской Германией.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий <...> кто и какие подписывал документы с Гитлером», — указал президент России.

Также в 2020 году Следственный комитет РФ создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, об этом говорил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он указал, что в состав штаба вошли руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК, а также представители других ведомств и общественных организаций.

16 декабря 2020 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Об этом сообщило постпредство РФ при организации в Twitter.

Документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За резолюцию отдали голоса 130 государств, против выступили Украина и США, 51 страна воздержалась.

Резолюция призывает страны принять меры, в том числе в законодательстве и образовании, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй Мировой войны.