«Последний амир»: в Чечне ликвидировали банду Бютукаева

В Чеченской Республике силовики уничтожили шестерых находившихся в федеральном розыске боевиков. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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В спецоперации участвовали бойцы полка специального назначения МВД им. Ахмата-Хаджи Кадырова — она прошла на окраине селения Катар-юрт, расположенного в 42 км от Грозного.

Кадыров рассказал, что ликвидацию террористов тщательно спланировали, так как ранее бандитам дважды удавалось уйти от правоохранителей.

Личности некоторых боевиков уже установлены. «Все шестеро членов банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базуркаев Иса, Даршаев», — написал он.

Об успешном завершении спецоперации Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину, который поздравил всех организаторов и участников с успехом. Все причастные к операции будут представлены к госнаградам, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о так называемом «последнем амире Чечни», известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне», — рассказал он.

Аслан Бютукаев стал широко известен среди чеченских боевиков в 2010 году — тогда он поддержал лидера запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) Доку Умарова. Его группировка участвовала во втором чеченском конфликте и по окончании войны стала активно пропагандировать идеи религиозного экстремизма и смены государственного строя с построением теократического исламского государства (организация запрещена в России), которое бы управлялось законами шариата.

Со временем группировка распространила свое влияние по всей территории Северного Кавказа — были организованы структурные подразделения как внутри страны, так и за рубежом. «Имарат Кавказ» сотрудничала с такими международными террористическими группировками, запрещенными на территории России, как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Аль-Ихван аль-Муслимун (организация запрещена в России)».

26 мая 2011 года «Имарат Кавказ» был включен в список террористических организаций в США. Госдепартамент США также объявил о вознаграждении в пять миллионов долларов за информацию о местонахождении Доку Умарова. Позднее группировка попала и в запрещенный список Совбеза ООН.

После того, как Бютукаев поддержал Умарова, тот назначил его командующим юго-западным сектором сопротивления и запрещенном в РФ батальоном смертников «Рияд ас-Салихийн». Затем он был назначен заместителем главы группировки на «западном направлении».

Бютукаев был одним из организаторов теракта в столичном аэропорту «Домодедово» в 2011 году — тогда погибло 37 человек. Он лично готовил террориста-смертника, присоединившегося к бандподполью в 2010 году.

После теракта Умаров и Бютукаев выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку случившегося. В июле 2012 года Следственный комитет заявил о завершении расследования дела.

По версии следствия, теракт был организован лидером организации «Имарат Кавказ» Доку Умаровым, в подчинении которого находилась группа под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева. Они обучали молодых боевиков на учебных базах в горно-лесистых районах. После смерти Умарова в сентябре 2013 года его пост занял сам Батюкаев.

После этого он организовал рейд чеченских боевиков на Грозный в декабре 2014 года. Тогда боевики под его руководством расстреляли в центре столицы республики наряд ДПС, а затем захватили здание Дома печати.

12 июня 2015 года Аслан Бютукаев как командир батальона смертников «Рияд ас-Салихийн» принес присягу лидеру запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламского государства» от имени всех боевиков Чечни. После этого он пропал.

СМИ сообщали, что в 2016 году он был замечен на территории Турции. 13 июля того же года Бютукаева включили в санкционные списки США, а 8 августа — Евросоюза.

В мае 2020 года отряд боевик появился в Ингушетии на окраинах города Назрань. Обстреляв полицейских, боевики уходили от погони и спилили знаменитое грушевое дерево, которое считается культовым для последователей почитаемого в Ингушетии шейха Батал-Хаджи, писала газета «Коммерсант».

В июле прошлого года в управлении ФСБ по Ингушетии заявили, что добровольно сдавшихся членам группы Бютукаева освободят от наказания за терроризм. Их лидер тогда вновь ушел в подполье. Уже в августе 2020 года силовики ликвидировали боевиков, которых связывали с деятельностью Бютукаева.

Спустя два месяца правоохранители обнаружили в Грозном еще семь боевиков его группировки, которые к тому моменту недавно вернулись из Сирии, где воевали на стороне террористов. Четверых из них уничтожили, остальных объявили в розыск.