Захватит Россию: биолог предсказала атаку нового штамма COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что британская версия коронавируса может стать наиболее распространенной в России. Об этом она заявила в разговоре с РИА «Новости».

«Британский штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с этим штаммом», — отметила эксперт.

По словам Барановой, Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний предсказал, что к марту в США именно этот штамм станет основным. «Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — заявила она.

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Профессор объяснила, что из-за нового штамма ситуации, когда можно было избежать заражения коронавирусом, теперь могут оказаться гораздо более опасными, поскольку он заразнее своего предшественника. «Раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при «британском» штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так», — отметила Баранова.

По ее словам, вся надежда на вакцину — прививки должны помочь победить «снежный ком» заражений новым штаммом коронавируса.

Наконец, Баранова заявила, что вряд ли в России лишь один случай британского ковида — хотя подтвержден лишь один случай.

«Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — заявила она.

16 января Роспотребнадзор сообщил, что тест-система на выявление «британки» может выявлять вирус за полтора часа. Тест способен отличать мутантную форму вируса от немутантной благодаря особым последовательностям олигонуклеотидов.

Классические тесты занимают в три раза больше времени. Аналогов такому набору реагентов в мире пока нет, в настоящее время завершаются его испытания. 14 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время невозможно со стопроцентной точностью предугадать дальнейшее развитие пандемии коронавируса в связи с появлением новых штаммов.

Говоря о новых штаммах коронавируса, Путин, вероятно, имел в виду разновидности вируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР почти одновременно — в середине декабря прошлого года.

Что касается «британского» штамма, известно, что он более заразен, то есть распространяется быстрее «привычного» типа коронавируса. Британские специалисты отмечают, что скорость его распространения выше на 70%. Такую особенность штамма подтверждают и российские эксперты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что

этот тип вируса не приводит к более тяжелым формам течения болезни. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

При этом в России был зарегистрирован лишь один случай «британки». По словам Поповой, его обнаружили в конце декабря прошлого года у прибывшего из Великобритании человека. Как тогда, так и сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже не представляет опасности для окружающих. Российская вакцина эффективно справится с британским штаммом коронавируса, подчеркивали неоднократно отечественные специалисты. Сейчас в РФ используются два препарата для вакцинации — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».