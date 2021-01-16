Страшнее коронавируса: Мясников рассказал об ожирении

Количество людей в мире, страдающих от ожирения, показывает куда большую опасность этого нарушения, чем пандемия коронавируса COVID-19, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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Он сообщил, что ожирение затронуло почти 40% населения Земли, а лишний вес приводит, в свою очередь, к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям, передает РИА «Новости».

«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились», — детализировал специалист.

Он добавил, что к ожирению человека приводят неправильный образ жизни его родителей – неуемный аппетит или курение матери. Диабет матери также влечет ожирение ребенка.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, больные сахарным диабетом в 10,3 раза чаще заражаются коронавирусом, передает ТАСС.

Кроме того, у больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома и потребности в искусственной вентиляции легких, а также более высокая смертность.

По ее словам, среди заболевших COVID-19 в России доля больных сахарным диабетом составляет 27%. При этом в 2020 году диагноз «сахарный диабет» был поставлен 5,1 млн россиян. Еще один значимый фактор, влияющий на заболеваемость — это гипертония.

Как пояснил ранее «Газете.Ru» врач-терапевт Александр Лаврищев, одной из самых распространенных причин, отягчающих состояние пациента с COVID-19, являются сопутствующие заболевания.

«В первую очередь это сахарный диабет и его следствие — ожирение», — заметил эксперт.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявлял, что из всех хронических заболеваний наиболее опасным при COVID-19 является сахарный диабет.

Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти треть скончавшихся от COVID-19 пациентов страдали именно от этой патологии.

В целом же в мире летальность от коронавируса у людей с таким диагнозом составляет 7,3%, в то время как смертность пациентов без диабета — 2,3%, сообщала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Надежда Лебедева.

Кроме того, по данным портала Diacheck.ru, у таких пациентов повышается риск тяжелой формы пневмонии, дыхательной недостаточности, а также заражения крови.

«Для этого есть несколько причин. Главная из них заключается в том, что у диабетиков очень снижен иммунный фон, поэтому восприимчивость к любым инфекционным заболеваниям выше, чем у людей без диабета»,— поясняла Лебедева.

Усложняет ситуацию и то, что при диабете многие секреты организма — такие как моча или слюна — являются питательной средой для бактерий.

«А это в свою очередь повышает риск любых инфекций», — отмечала эндокринолог.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо людям с ожирением и диабетом, особенно лицам старше 50 лет, считает врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram.

По ее словам, риск попасть в больницу у таких людей в два раза выше, чем у остальных, а риск умереть от COVID-19 выше на 50%.

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто также уверен, что ожирение негативно влияет на течение коронавируса, передает ТАСС.

По словам эксперта, лишний вес в 7 раз увеличивает вероятность тяжелого течения инфекции и в 9 раз повышает риск летального исхода.

Стоит отметить, что около 55% россиян имеют избыточную массу тела, рассказывал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян.

«У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%», — сообщал Тутельян.

По его словам, избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, что связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.

По данным Роспотребнадзора, избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин в стране. К этому приводят любовь к углеводистой пище, большое количество дешевых пекарен, дефицит витамина D, а также стресс и пищевая зависимость.