Нет регистрации: почему вакцину Pfizer нельзя использовать в России

Частные медклиники в России не могут легально использовать для прививок зарубежные вакцины от коронавируса, пока препараты не пройдут процедуру регистрации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора сообщает ТАСС.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — говорится в заявлении ведомства.

Этот запрет касается также медорганизаций, находящихся на территории сколковского Международного медицинского кластера (ММК). Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow, работающий в инноцентре «Сколково», сообщил о ведущихся им переговорах по поводу поставок зарубежных вакцин.

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Контрагенты ведут деятельность в странах, входящих в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее членами, среди прочих, являются практически все страны Западной Европы, США, Япония и Австралия.

Росздравнадзор также напомнил, что сейчас ввоз в Россию любых лекарственных средств возможен только в соответствии с положением Евразийского экономического союза. При этом порядок выдачи разрешения на ввоз незарегистрированных препаратов для целей ММК пока что не утвержден.

В пресс-службе компании Pfizer сообщили в понедельник, 11 января, что рассматривают возможность подачи заявки на регистрацию своей вакцины против COVID-19 в России.

Там отметили, что Pfizer вместе с BioNTech работают над «удовлетворением потребности мирового здравоохранения» в препарате.

За месяц до этого американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минсоздраве США (FDA) одобрило вакцину Pfizer/BioNTech. В конце декабря Агентство по лекарственным средствам ЕС также одобрило эту вакцину для использования в странах Европы.

В России для вакцинации используются два отечественных препарата — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 13 января президент России Владимир Путин заявил, что считает вакцину «Спутник V» лучшей в мире — в основном именно ее сейчас используют для прививок российские врачи.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия «перевыполнила план» по производству вакцины.

За день до этого стало известно, что Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году. По словам источников «Интерфакс»,

американская фирма не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины, переговоры о закупках с компанией также не ведутся.

В 2021 году россияне смогут выбрать сразу из нескольких вариантов вакцин от COVID-19, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. «Уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина [«ЭпиВакКорона»] в небольших партиях — порядка 30 тыс. доз — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты РФ», — отметила она.

Кроме того, в России готовят вакцину в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова. В основе этого препарата лежит обезвреженный коронавирус, способный вызвать иммунную реакцию без заражения других людей. Зарегистрировать ее должны уже в этом феврале.

Еще одну вакцину — генетический «Урал» — разрабатывает завод «Медсинтез» из-под Екатеринбурга. Клинические испытания этого препарата продлятся весь 2021 год.

Над другими вариантами вакцин работают также сразу в нескольких научно-исследовательских институтах и медуниверситетах России.

28 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, что Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны. «Именно [это] и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — заключил он.