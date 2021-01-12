Приют федерального значения: государство выделит деньги на бездомных животных

«Концлагерь для собак»

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили о разработке проекта по созданию типовых приютов для бездомных животных — впервые на них выделят деньги из федерального бюджета.

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«Это будет сеть приютов по типовому проекту посредством софинансирования их строительства из федерального бюджета. По результатам реализации проекта планируется обеспечить субъекты РФ оптимальным количеством приютов для животных», — сообщили в министерстве в ответ на письмо главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Реализацией данной инициативы в Минприроды занялись после поручения президента РФ Владимира Путина, которое было дано летом 2020 года после встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

Как объяснил Бурматов изданию «Коммерсант», раньше на строительство приютов выделять средства могли лишь региональные власти, на федеральном же уровне этим вопросом не занимались.

Напомним, что в начале 2020 года, согласно закону «Об ответственном обращении с животными», в силу вступили нормы, по которым единственное основание для эвтаназии — неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания.

После этого единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах.

«И тем не менее после данного закона в регионах проблема с безнадзорными животными стоит остро — они в стаи сбиваются, людей кусают. Губернаторы и мэры говорят, что готовы строить приюты, но из-за пандемии дыры в бюджетах стали еще больше, поддержка была бы очень кстати»,

— заметил депутат.

По оценкам профильного комитета Госдумы, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах – так, более чем в десятке регионов нет ни одного приюта для животных, утверждает Владимир Бурматов.

При этом, по словам депутата, регионы, которые все же берутся за строительство приютов, зачастую не справляются с поставленной задачей.

«В регионах по 50–60 млн руб. тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам». По его словам, часть средств на создание заведений должен направлять регион, а средства федерального бюджета в рамках проекта будут «в помощь».

Приюты превратятся в общественные пространства

Проекты таких «типовых приютов» Министерству природных ресурсов и экологии предоставили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организации, стоимость их реализации составит от 10 млн до 25 млн руб.

В АСИ также рассказали, что архитектурная концепция типового проекта приюта была разработана совместно с организацией ДОМ.рф и конструкторским бюро «Стрелка». «Главной целью приюта нового типа является создание комфортных условий для содержания животных, соответствующих мировым стандартам качества устройства приютов для безнадзорных животных», — пояснила пресс-секретарь АСИ Елена Шишкунова.

По ее словам, основной задачей организации было создать успешно работающий приют с четким делением на функциональные зоны и блоки, ориентированные на разные сценарии использования.

«Кроме того, мы хотели бы, чтобы такие приюты стали одновременно и общественным пространством, в котором будет проводиться активная просветительская работа совместно с экспертным сообществом и волонтерами»,

— сказала Шишкунова.

Она отметила, что в АСИ видят два варианта типового приюта. Первый – это полноценный приют с центром стерилизации. «Данный вариант предполагает строительство отдельного центра стерилизации (полноценная ветеринарная клиника, карантинная зона, вольеры для животных) и приюта для животных», — уточнила пресс-секретарь организации.

Шишкунова рассказала, что в центр стерилизации будут поступать животные с отлова, затем с ними будут проводить все необходимые ветеринарные манипуляции: карантин (не менее 10 дней), вакцинация, стерилизация и учет (маркировка/чипирование). Далее часть животных будут выпускать в прежнюю среду обитания или передавать на содержание в приют.

«Второй же вариант – центр гуманного отношения с животными. В таком приюте могут содержаться 100-200 животных, которые потенциально могут быть пристроены в семьи. На территории приюта помимо мест содержания животных, административно-хозяйственных блоков, ветеринарно-санитарного блока, размещаются общественные пространства для организации мероприятий с гостями приюта», — уточнила Шишкунова.

При этом она подчеркнула, что АСИ лишь разработало проекты — их дальнейшую судьбу определят в Минприроды. Между тем в министерстве «Коммерсанту» заявили, что уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения заявок субъектов.

«Потребность субъектов РФ в приютах может быть определена после подсчета численности животных без владельцев, обитающих на территории регионов, в соответствии с методическими указаниями, которые планируются к разработке после внесения необходимых изменений в законодательство об ответственном обращении с животными»,— добавили в ведомстве.

«Избивают, засовывают петарды, стреляют дробью»

В то же время зоозащитники отнеслись к инициативе создания типовых приютов неблагосклонно.

«Честно говоря, сомнительное предложение. Все мы понимаем, что это будет осуществлено не в ближайшее время. Тем более, если это будет государственное учреждение, есть ли гарантия, что на животных не «забьют», как это делали раньше? Кроме того, ну построят они эти приюты, а обеспечивать их кто будет: закупать корма, ошейники, лекарства?», — задалась вопросами волонтер краснодарского приюта для брошенных животных Дарья.

Она заявила «Газете.Ru», что было бы эффективнее, если бы власти стали спонсорами деятельности людей, которые действительно любят животных и готовы строить приюты самостоятельно. Во время пандемии частным приютам приходится особенно тяжело, отмечает Дарья.

Напомним, что с марта 2020 года в приюты перестали пускать волонтеров. «А именно волонтеры обеспечивали нормальный выгул животным, так как территория приюта небольшая. Кроме того, задачами волонтеров было социализировать и пристраивать животных. Всего этого приютские звери сейчас лишены», — рассказывала «Российской газете» работница московского приюта «Зоорассвет» Елена Иванова.

В то же время волонтер приюта для бродячих животных в Москве Ксения заявила «Газете.Ru», что «дело не в приютах, а в людях, которые издеваются над питомцами». «Сколько случаев, как их просто выбрасывают из машин, а они бегут.

Их избивают, в них засовывают петарды, стреляют дробью, а потом мы все удивляемся, почему они становятся агрессивными и сбиваются в стаи. Так они чувствуют себя в безопасности от людей»,

— сказала зоозащитница «Газете.Ru».

По ее мнению, основной задачей для государства должно стать изменение культуры отношения к питомцам. «Во многих странах вообще нет бродячих животных — хозяева несут ответственность за их жизнь. По моему мнению, в первую очередь нужно ограничить количество собак или кошек у одного хозяина либо преобразовывать их в приют. Ужесточить закон об истязании по отношению к ним и подобные меры принимать гораздо чаще», — заявила Ксения.

«Также в срочной мере пора обязать чипировать всех домашних питомцев — если это не сделано, надо штрафовать. Потому что люди купили, поигрались и выкинули», — в свою очередь добавила Дарья.