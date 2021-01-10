Русский мороз: Москву и область ждет аномально холодная неделя

Морозы в Москве всю следующую неделю будут держаться в районе -20°C. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщает РИА «Новости».

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года», — заявил он.

По словам синоптика, в ночь на понедельник подморозит до -22°C, а днем будет не теплее -15…-10°C. «Не обойдется без незначительного локального снега», — добавил Тишковец.

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В целом в Центральной России температура будет держаться в районе -20°C, кое-где достигая -30°C. В четверг и пятницу влиять на погоду будет южный циклон, который «забросит заряды снега и чуть смягчит морозы». Однако к выходным вторжение воздушных масс из-за Полярного круга, из Карского моря, укрепит морозы.

Днем в субботу-воскресенье ожидается до -18°C, а ночью – до -25°C. «По всей видимости, январские морозы — это надолго», — подчеркнул ученый.

По словам Тишковца, сугробы в Москве станут больше на треть, а в Подмосковье вырастут и на 50%, до 40-45 сантиметров.

Ранее он уже предупреждал о резком похолодании. «Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — заявил Тишковец. Холодать начинает уже с вечера воскресенья, 10 января. Поэтому, отметил синоптик, стоит запастись теплыми вещами.

Тем временем, до 5 часов утра вторника, 12 января, в Подмосковье и Москве продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

Метеорологи отмечают, что опасное погодное явление будет отмечаться в Московском регионе местами. «Желтый» — это второй уровень погодной угрозы, который означает потенциально опасную погоду.

На Новый год в столичный регион пришло существенное потепление. Однако повторение аномально теплой зимы 2019 года в европейской части России маловероятно, заявляли климатологи и метеорологи. Зима 2020-2021 годов хоть и будет теплее многолетней климатической нормы, но все равно окажется холоднее предыдущей, говорилось в долгосрочных прогнозах. Пока что они себя оправдывают.

«Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После теплого Нового года в Москву и область пришли Рождественские морозы — к середине минувшей недели температура воздуха значительно упала. До сибирских морозов Европейской России все равно далеко — в ряде регионов там отмечаются аномальные -40°C, в целом температурные показатели существенно отличаются от многолетней нормы. В целом на протяжении всей зимы в столичном регионе стоит ждать значительных погодных перепадов — будет то теплеть, то холодать. Это может негативно влиять на лиц с повышенной метеочувствительностью (среди всего прочего, изменения погоды влекут за собой перепады давления).