Трое погибших: поиски жертв лавины в Норильске окончены

В норильском горнолыжном комплексе «Гора отдельная» под завалом после схода лавины спасатели обнаружили тела троих человек – все они являются родственниками. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

«Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются», — заявили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

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По данным волонтера Максима Инихова, участвующего в поисковых работах, погибшие — 45-летний Владислав Попов, директор канатной дороги, его 38-летняя жена и полуторогодовалый ребенок.

Старшему сыну удалось выжить. У 15-летнего подростка множественные переломы, обширное обморожение и шоковое состояние, передал начальник управления по делам ГО и ЧС Норильска Евгений Панферов. Врачи оценивают состояние юноши как стабильно тяжелое, при этом перевезти его в Красноярск пока невозможно.

«Подросток в реанимации. Врачи делают все возможное. Речи о транспортировке его в Красноярск пока нет. Главная проблема сейчас — это сильное обморожение», — уточнили «Интерфаксу» в местном Минздраве.

В то же время Панферов добавил, что два человека выбрались из-под завалов самостоятельно — они получили легкие травмы. При этом один из пострадавших отказался от госпитализации. Первоначально краевая служба МЧС предполагала, что отдыхающие были только в одном из строений, попавших под завал. Тем не менее, спасатели проверили все домики.

Напомним, что 8 января примерно в 00:30 (20:30 мск) на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске сошла лавина — под трехметровым слоем снега оказались шесть строений. Один из домов лавина протащила на 200 метров по склону. Спасательные работы начались ночью и продолжались до утра 9 января.

В Сети опубликовали видео с места происшествия — оператор-любитель снял на телефон, как спасатели и волонтеры разбрасывают снег лопатами и техникой.

«Ребята, это полный... Погода подбросила нам сюрприз, дома буквально разбросало лавиной», — слышен голос за кадром.

По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, на месте работали 242 человека и 29 единиц техники. Поиски усложнялись сильным ветром и пургой. В СК между тем сообщили о возбуждении уголовного дела.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в ведомстве. Данная статья предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

На месте происшествия сотрудники прокуратуры Норильска координировали работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, заявили РИА «Новости» в прокуратуре РФ.

В настоящее время на территории горных районов Красноярского края и Республики Хакасия и Тыва сохраняется опасная лавинообразная обстановка, рассказали в Среднесибирском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Опасность схода лавин существует в ближайшие три дня – с 9 по 11 января.

Также в Норильске действует штормовое предупреждение, объявленное 5 января. По данным синоптиков, в течение ближайших суток на юге Таймырского муниципального района, где находится база, ожидается сильный юго-западный ветер, порывами до 25-27 м/с, и метель.

Управление МЧС оповестило местных жителей о складывающейся неблагоприятной метеорологической обстановке. В связи с этим ведомство также рекомендовало местным жителям по возможности не покидать свои дома и соблюдать правила пожарной безопасности. По словам специалистов, порывы ветра могут срывать электропровода и нарушать водо- и теплоснабжение.