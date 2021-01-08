Спасли семерых: лавина накрыла курорт в Норильске

Спасатели обнаружили живыми и здоровыми семью из четырех человек, накрытых лавиной в одном из деревянных домиков на горнолыжной базе «Гора отдельная» около поселка Талнах в 20 км от Норильска, сообщает Telegram-канал Mash.

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Отец, мать и двое их детей около часа находились под снегом, их жизни ничего не угрожает. Вместе с тем, по данным ТАСС, еще два человека выбрались из разрушенного домика самостоятельно. Кроме того, МЧС сообщает, что спасатели обнаружили молодую женщину хрупкого телосложения, она передана врачам.

По информации Красноярского УМЧС, люди находились только в одном из домиков, однако спасатели вместе с местными жителями продолжают раскапывать четыре другие строения, несмотря на ночь, бушующую метель и 30-градусный мороз.

«Спасательная операция продолжается, еще никого не нашли», — рассказали в МЧС.

Сейчас в этом районе существует опасность повторного схода лавины. На месте работают 200 человек, в том числе сотрудники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели из аварийно-спасательной службы Норильска, и 18 единиц техники.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю Алена Аликсишина также заявила, что, по предварительным данным, в других домах людей нет.

В соцсетях распространяются призывы к жителям района помочь в поисково-спасательной операции, сообщает kp.ru. Волонтеры собирают сухую сменную одежду и питание для гражданских и спасателей.

«На горнолыжке сошла лавина. Нужны снегоходы, люди, лопаты, фонари. Очень много света нужно. Собаки, ищейки. Все, кто рядом, в Талнахе, подъезжайте срочно», — говорится в сообщении.

Лавина сошла около 00.30 в ночь с 8 на 9 января (20.30 мск). В руководстве комплекса отметили, что снегом накрыло территорию в 300 квадратных метров.

«Лавина, три метра насыпало снега», — рассказал председатель правления компании, управляющей базой, Игорь Шаталов.

В Сети появилось видео с места ЧП — оператор-любитель снял на телефон, как спасатели и волонтеры разбрасывают снег лопатами и техникой.

«Ребята, это полный... Погода подбросила нам сюрприз, дома буквально разбросало лавиной», — произносит голос за кадром.

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку всех обстоятельств инцидента.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — указывается в сообщении ведомства.

По данным синоптиков, в течение ближайших суток на юге Таймырского муниципального района, где находится база, ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывами до 25-27 м/с, и метель.

Управление МЧС оповестило местных жителей о складывающейся неблагоприятной метеорологической обстановке.

В этой связи МЧС выпустило рекомендации местным жителям по возможности не покидать свои дома и соблюдать правила пожарной безопасности. По словам специалистов, порывы ветра могут срывать электропровода и нарушать водо- и теплоснабжение.

Курорт «Гора Отдельная» был основан в 60-х годах прошлого века. Продолжительность сезона на базе составляет около семи месяцев — с середины октября практически до июня. На самые холодные зимние месяцы работа базы приостанавливается. Перепад высот по трассам составляет около 300 метров.