«Прочитает в Daily Mail»: в Ярославле умерла мать Сергея Скрипаля

О смерти матери бывшего полковника ГРУ Миноброны РФ Сергея Скрипаля Елены Яковлевны сообщила РИА «Новости» племянница экс-разведчика Виктория.

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«Бабушка умерла сегодня в пять часов [вечера]. Она лежала в больнице в реанимации», — пояснила девушка. У пациентки было поражено 25% легких, добавила Виктория.

«Нас врачи предупредили, что случай сложный: возраст, сахарный диабет, аритмия. Бабушка была на кислородной поддержке, у нее сатурация постоянно прыгала», — заявила родственница шпиона.

При этом она призналась, что сообщить дяде, находящему на территории Великобритании, о трагедии не может, а потому попросила друзей обратиться в британское посольство.

«Позвонили в посольство Великобритании в Москве, попросили передать информацию. Там, как я поняла, передали информацию в Daily Mail — те опубликовали. Надеюсь, он увидит. Они уже давно не разговаривали, попрощаться он не успел», — пояснила Виктория.

Если врачи выяснят, что причиной смерти стал COVID-19, хоронить бабушку будут в закрытом гробу. Если же будет указана иная причина – то родственники смогут попрощаться с умершей.

Хоронить бабушку Виктория будет за свой счет.

Несколько последних лет Елену Яковлевну опекала именно она. В прошлом месяце все члены их семьи заразились коронавирусом нового типа, но ввиду хорошего состояния переживали болезнь дома.

Однако в канун Нового года мать Скрипаля почувствовала себя плохо, у нее была высокая температура и потому ее пришлось госпитализировать. В больнице Елену Яковлевну подключили к аппарату ИВЛ, но пожилой организм не смог бороться с болезнью, передает «Московский комсомолец».

«Нас «Новичок» не взял, а COVID и подавно не одолеет! Ну, а если серьезно, пока все не так страшно, надеюсь, что переболеем в легкой форме и будем лечиться дома, но есть опасения за маму Сергея. Елене Яковлевне 93 года, у нее есть сопутствующие заболевания, а сегодня появилась повышенная температура», — рассказывала тогда Виктория.

Два года назад Елена Яковлевна последний раз общалась с сыном по телефону, а видела — в 2004 году. Виктория в телефонной беседе со своей двоюродной сестрой и родной дочерью Сергея Скрипаля Юлией признавалась, что Елена Яковлевна ждет звонка сына, но, тем не менее, он не стал связываться с матерью.

В ходе декабрьского разговора с Викторией Юлия рассказала, что Сергей Скрипаль беспокоится о маме.

«Как бабушка? А то меня папа попросил сегодня позвонить, сказал, у него какие-то предчувствия плохие», — спросила Юлия.

«Деменция началась, так что сама с собой разговаривает, сама себе сказки рассказывает. Практически не слышит, кричать надо», — ответила Виктория.

Сам Скрипаль тоже болел COVID-19, по словам Юлии, раз в три месяца ему меняли дыхательную трубку.

«Он живет там с медиком. Чувствует себя хорошо. Я сейчас из-за локдауна вообще его не вижу. Он в группе риска, у него и так труба в горле, куда ему еще кашель или еще чего-нибудь», — описывала Юлия в декабре состояние отца.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

Скрипали внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

По итогам предварительного расследования британские правоохранители пришли к выводу о том, что экс-полковника и его дочь отравили веществом «Новичок» сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Россия опровергла свою причастность к данному делу. В Москве также поясняли, что предположения западных СМИ о том, что смерть Скрипаля якобы могла быть выгодна российским властям, беспочвенны.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?» — задавался вопросом президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну.

Доказательства причастности властей РФ к произошедшему не найдены до сих пор — в связи с этим британская полиция не может предъявить российскому руководству никаких обвинений. Об этом сообщал газете The Guardian руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.