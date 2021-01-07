Коронавирус отступает: Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России стабилизируется эпидемиологическая обстановка в связи с распространением коронавируса. По данным ведомства, за последнюю неделю суточный показатель заболеваемости на 100 тыс. человек снизился с 18,9 до 16,5.

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При этом в субъектах это значение может варьироваться от 2,44 до 67,98. В связи с этим в Роспотребнадзоре подчеркнули, что нынешние требования по профилактике заболевания до сих пор остаются актуальными. Показатель репродукции Rt по России составляет 1,0 — 0,9.

«Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки при регламентируемом не ниже 200 на 100 тыс. населения», -— говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что за первую неделю января колл-центр ведомства обработал более 27 тыс. звонков.

Специалисты консультировали россиян по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 211,6 тыс. граждан. При этом большинство из заболевших вирусом — 82% — лечатся на дому под наблюдением врачей.

Он призвал россиян соблюдать противоэпидемические меры, которые были ранее введены властями регионов, — в частности, соблюдать дистанции, избегать общественных мест.

Мурашко также рекомендовал жителям России воздержаться от поездок. «Праздники лучше провести в кругу семьи. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — напомнил министр.

Он отметил, что в целом по России порядка 24% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом, свободны.

При этом, например, в Петербурге, где 4 января был зафиксирован максимальный суточный прирост среди российских регионов — 3657 случаев коронавируса (в Москве, для сравнения, был выявлен 3591 заболевший), свободный коечный фонд составляет более 19%.

«Помощь петербуржцам оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров, где развернуто 12 328 коек. Общее число свободных коек уже превысило 19%. В больницы Петербурга поступил 771 больной за сутки, число госпитализаций постепенно снижается», — рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев 6 января.

«В настоящий момент на амбулаторном лечении находится 68 081 человек», — добавил он.

Чиновник заверил, что в стационарах есть все необходимое: лекарства, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты.

В то же время, по его словам, снижается и количество ежедневно выявляемых инфицированных. Так, 6 января прирост составил 3341 случай. Эргашев также сообщил, что такая динамика наблюдается, и если сравнивать показатели с прошлой неделей. «Есть значительное увеличение количества выздоровевших. Всего за весь период у нас выздоровело 196 836 человек, за сутки — 1788», — уточнил он.

Что касается 7 января, то за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3005 случаев коронавируса, в Москве — 4871. Всего по России за этот период коронавирус выявили у 23 541 человека, умерли 506 пациентов. За время пандемии вирусом заразились свыше 3,3 млн россиян, это заболевание стало основной причиной смерти у почти 60,5 тыс. жителей страны.