«Только если ЕМА допустит»: что нужно для производства «Спутника V» в Европе

Российский препарат «Спутник V», предназначенный для вакцинации от коронавируса COVID-19, смогут производить в Европе только после получения сертификата Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), рассказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

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«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — приводит ТАСС слова чиновницы.

В Минздраве ФРГ не смогли сообщить, поступало ли в EMA обращение по поводу российского препарата.

Сейчас Германия пользуется только вакциной Comirnaty, разработанной немецкой компанией BioNTech SE и американской Pfizer.

Накануне возможное совместное производство вакцины против коронавируса нового типа обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», — отмечалось в сообщении Кремля.

При этом ранее в Германии выражали готовность производить российскую вакцину. Для этого министр здравоохранения Германии Йенс Шпан специально звонил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

В ходе беседы министры договорились, что в ближайшее время российские и немецкие эксперты проведут переговоры, чтобы определить круг производственных мощностей, необходимых для старта производства.

В Белоруссии также могут начать выпуск «Спутника V» — об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. Он напомнил, что еще до Нового года в Белоруссии началась массовая вакцинация российским препаратом.

«Мы ожидаем в феврале-марте совместное производство вакцины на территории Белоруссии… Также мы полагаем, что тот прогноз, который дает руководство республики, по вакцинации более чем 1,2 миллиона граждан республики, будет реализован во взаимодействии с российской стороной», — сказал дипломат.

Президент Сербии Александар Вучич тоже не исключил возможность производства «Спутника V». По его словам, перспективу совместного производства вакцины он обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии», — добавил глава государства.

Ряд стран Латинской Америки также заявили о готовности налаживать производство вакцины на своей территории при наличии производственных мощностей. Для этого им будут предоставлять результаты клинических исследований и технологические протоколы производства.

Соглашение об этом уже подписано с фармацевтическими предприятиями бразильского штата Парана, откуда вакцина будет поступать не только в Бразилию, но и в другие страны Южной и Центральной Америки. Свои мощности готова задействовать Южная Корея, а также Индия.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд может поделиться своими технологиями производства и с Украиной.

«Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне. — «Газеты.Ru») политики», — подчеркнул Дмитриев.

В декабре минувшего года «Спутник V» начали производить в Казахстане, на Карагандинском фармацевтическом комплексе.

«Уже 13 декабря для выпуска первой партии вакцины в Казахстан были осуществлены поставки необходимой субстанции. Всего в стране будет произведено не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V», — сообщали в РФПИ.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, в России производство препарата будет наращиваться в большом объеме в нынешнем году.

«Такой декабрь дает нам основания говорить о том, что мы нарастим производство и выпуск в гражданский оборот российских вакцин», — сказала вице-премьер.

По ее словам, планируемые объемы производства будут пересмотрены и увеличены исходя из эпидемиологической ситуации.

«Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава РФ и РФПИ.

Препарат не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть протеин S — белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.