«Мой сын защищал детей»: убийце педофила из Уфы вынесли приговор

В Уфе Калининский районный суд решил судьбу 34-летнего Владимира Санкина, которого признали виновным в избиении до смерти 54-летнего Владимира Зайцева. Мужчине дали восемь лет колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении прокуратуры.

Жена Зайцева, которая ходила на все судебные заседания, после оглашения приговора в слезах бросилась в объятия мужа, передает агентство «Башинформ».

Напомним, что трагедия произошла 30 января 2020 года. В тот день Санкин возвращался днем домой, когда на остановке к нему подбежал 10-летний мальчик — он плакал и просил о помощи. Ребенок заявил, что его приятеля хотят изнасиловать.

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Как рассказал знакомый подозреваемого порталу kp.ru, мальчик сообщил, что они с другом играли на улице в снежки, промокли и забежали в подъезд погреться у батареи. Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное».

«Мальчики согласились, но, как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи», — отмечал друг обвиняемого Роман.

По его словам, Санкин побежал в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь ему открыл мужчина, при этом в коридоре плакал ребенок. Разозлившись, уфимец вытащил хозяина жилища на улицу и попытался выяснить, что происходит, однако тот начал оскорблять мужчину.

«Мой друг сильно его ударил, и по ходу тот упал и ударился головой. Владимир сразу же вызвал «скорую» и полицию. Мужика отвезли в больницу, где тот скончался. Знакомого же доставили в отделение, и сейчас ему предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего». Адвокат сразу сказал, что обвинение серьезное и даже условным сроком тут не отделаться. Хотя даже сестра того мужика сразу сказала, что к Владимиру никаких претензий не имеет», — сетовал друг Санкина.

Позднее адвокат Санкина Искандар Кабиров заявлял порталу NewsBash.Ru, что результаты экспертизы показали, что убитый Владимир Зайцев погиб не от травм, а от обморожения.

«Я не считаю, что мой сын убийца, он защищал детей. Диагностика пришла, в ней говорится, что Зайцев умер в результате обморожения, а не мой сын его убил. Мой сын не виноват», — сетовала мать уфимца Галина Санкина.

В правоохранительных органах заявили о несостоятельности версии о том, что Санкин спас двоих подростков от педофила. Как ранее писал портал ProUfu.ru, у следствия появилась иная версия случившегося — подростки самостоятельно пришли к мужчине, чтобы выпить спиртное. Вскоре он предложил подросткам продемонстрировать их половые органы, но те отказались и ушли. На улице они встретили Владимира Санкина, которому рассказали о предложении собутыльника.

Подростки вместе с Санкиным отправились в дом к Зайцеву, вывели его на улицу, и Санкин стал избивать его, нанося удары черенком и его острием, в том числе по голове и жизненно важным органам.

Более того, в результате избиения Санкин забрал у жертвы деньги в размере 1500 рублей, из которых 500 рублей отдал подросткам. Все это продолжалось с 23:00 до 02:00. Прервали избиение сотрудники полиции.

Также стало известно, что версию о спасении Санкиным подростков от педофила сочинил его друг, который и подговорил ребят придерживаться этой истории. Если эти выводы следствия подтвердятся, автору истории о спасении детей от педофила также грозит тюремный срок.

Поскольку дело вызвало широкий общественный резонанс, Владимир Санкин потребовал, чтобы вердикт вынесли присяжные. В итоге они признали его виновным в убийстве, версию о разбое исключили, а также согласились со смягчением приговора.

При этом судили Санкина за «Умышленное причинении тяжкого вредя здоровью человека, повлекшее смерть пострадавшего». По данной статье наказывают лишением свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Кроме того, по данным Ufa1.ru, 10-летний мальчик, который и просил уфимца помочь, рассказал о давлении со стороны следователя — якобы он требовал лжесвидетельствовать на Санкина.

Отметим, что на осужденного в разное время было составлено более 15 протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Между тем его друзья поясняли kp.ru, что Санкин — «очень хороший человек и примерный семьянин». У него есть собственные дети.

Что касается 54-летнего Владимира Зайцева, то летом 2019 года он вышел из тюрьмы, где 11 лет отсидел за изнасилование мальчика. СМИ уточняли, что погибший мужчина жил в квартире один — близких родственников у него не было, он регулярно отмечался в полиции.