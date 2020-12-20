Старше 60 лет: Минздрав начинает вакцинацию пожилых и больных диабетом

Очередным этапом начавшейся недавно всероссийской вакцинации населения станет прививочная кампания для лиц старше 60 лет – рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Вакцинация старшего поколения может стартовать уже с 21 декабря, допустил глава ведомства. Сейчас специалисты завершают клинические испытания вакцины «Спутник V» как раз среди этой возрастной категории жителей России, передает ТАСС.

«Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — добавил чиновник в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Всего, по его словам, от коронавируса COVID-19 планируется привить около 60% россиян, а производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребности страны в вакцине.

Мурашко указал также, что вакцинация поможет победить распространение вируса SARS-CoV-2, но его циркуляция все равно в некоторой степени сохранится.

Также с понедельника Москва расширит список категорий жителей города, которые могут привиться от COVID-19, заявил столичный мэр Сергей Собянин во время посещения пункта вакцинации в городской поликлинике №68 на Якиманке.

По его словам, возможность вакцинироваться получат работники промышленных предприятий, транспортного комплекса и сотрудники СМИ.

Пройти прививочную процедуру могут столичные жители в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике.

«Москва — первый город мира, который начал масштабную вакцинацию. Открыто 70 прививочных пунктов, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привилось около 15 тыс. человек, и вакцинация продолжается достаточно активно», — пояснил градоначальник.

Он напомнил, что в начале нынешнего месяца прививочная кампания коснулась тех, кто наиболее подвержен инфицированию из-за повышенного количества контактов — это работники сферы образования, здравоохранения, торговли и услуг, а также сотрудники учреждений культуры.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне также объявил о начале вакцинации горожан против COVID-19, прививки будут делаться в 70 пунктах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По его словам, в городе уже имеется пять тысяч доз вакцин.

Глава региона уточнил, что первыми получат прививку врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города.

«Будет установлена общая электронная запись, желающие тоже смогут привиться», — добавил он.

Градоначальник пообещал, что прививочная кампания в Санкт-Петербурге будет продолжительной.

«Это серьезная, масштабная работа, которую нужно отладить. Уверен, что город справится с этим», — резюмировал чиновник.

На ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о своем намерении вакцинироваться от COVID-19 отечественным препаратом.

Пока, по словам главы России, он не может привиться, так как вакцина, которую ввели в гражданский оборот – «Спутник V — не прошла исследования в отношении лиц возраста старше 60 лет, а Путину сейчас 68.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и до таких, как я, вакцины пока не добрались», — пояснил глава государства.

Но он пообещал вакцинироваться, как только это станет возможным.

«По поводу необходимости массовой, всеобщей вакцинации я считаю, что это нужно делать. <...> Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный, популяционный иммунитет», — резюмировал политик.

Стоит отметить, что в Бразилии Верховный федеральный суд официально разрешил властям сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, если добровольная не даст ожидаемых результатов. Тем не менее, для реализации этой меры необходимо принять отдельный закон.

В США вопрос об обязательном проведении вакцинации также встал ребром — по запросу граждан комиссия по равным возможностям трудоустройства конгресса постановила, что работодатели могут заставить своих сотрудников сделать прививку от COVID-19. Отказаться от нее можно будет только по инвалидности или из-за религиозных убеждений.

Австралия также планирует ввести обязательную вакцинацию против коронавируса, заявлял премьер-министр страны Скотт Моррисон.