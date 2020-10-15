Убийство на заводе: в Неве выловили мешки с частями тела

Убийство, как предполагают следователи, произошло в заводском цеху. В ходе совместного застолья между жертвой и предполагаемым убийцей произошла ссора, и Александров воткнул нож в шею знакомому, после чего разрезал тело механической пилой на несколько частей. Фрагменты тела он поместил в несколько строительных мешков и туда же положил роторы от электродвигателей для утяжеления. Дождавшись темноты, преступник утопил все мешки в Неве.

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Вскоре первый мешок нашел рыбак в Екатерингофке, затем еще четыре тюка с частями тела вынесло на берег Финского залива около яхт-клуба «Геркулес» в Приморском районе.

Таким образом, на данный момент собрано почти все тело убитого, не хватает только головы.

Александров был арестован и помещен в СИЗО до 9 декабря. На допросе у следователей он признал вину, передает сайт kp.ru. По словам фигуранта дела, преступление он совершил «на почве личных неприязненных отношений», передает портал «Санкт-Петербург».

Следствие не сообщает, является ли местом работы Александрова один из нескольких находящихся в этом районе заводов, однако известно, что немалая часть заводской недвижимости сдана в аренду коммерческим и производственным организациям.

Подобным же образом пытался замести следы преступления бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый убийстве аспирантки Анастасии Ещенко — сейчас его дело слушается в суде.

Трагедия произошла в два часа ночи 8 ноября прошлого года в квартире доцента. Между 63-летним Соколовым и сожительствовавшей с ним 24-летней Ещенко произошла ссора на почве ее ревности к его детям от предыдущего брака. После скандала, по версии следствия, она легла спать, а около трех часов ночи Соколов взял обрез, изготовленный из охотничьего карабина, и выстрелил из него в голову потерпевшей. Впоследствии преступник произвел из обреза еще три выстрела, поскольку девушка подавала признаки жизни. Ещенко скончалась на месте.

Тело аспирантки убийца спрятал у себя дома. Два дня спустя ученый предпринял попытку избавиться от него.

Для этого он купил пилу, расчленил тело и в состоянии алкогольного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в Мойке, но упал в воду.

Соколова вытащили из реки с рюкзаком, в котором были человеческие конечности. Его доставили в больницу с сильным переохлаждением, после чего задержали. В квартире историка нашли обезглавленное тело девушки, голову и орудия преступления.

Соколов признался, что убил сожительницу и расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Некоторое время спустя в сети появилось видео ссоры обвиняемого с будущей жертвой. Адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева пояснила, что запись сделал сам доцент за несколько часов до расправы. На кадрах видно, как девушка пытается покинуть квартиру Соколова, но тот преграждает ей путь. «Ненавижу тебя, уйди с дороги, отпусти меня. Я тебя не люблю больше», — говорит Ещенко.

Позже, уже в ходе судебного следствия, свидетель по делу Екатерина Пржигодзкая сообщила, что Соколов избивал ее, душил и угрожал разогретым утюгом. «Угрожал, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», — рассказала она, описывая события 2008 года, когда состояла с Соколовым в отношениях.

Более того, по словам Пржигодзкой, историк угрожал ей убийством. Она отметила также, что Соколов скрывал от нее, что у него есть жена, утверждая, что супруга умерла.