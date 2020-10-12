«Признаю вину»: Соколов раскаялся в убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал свою вину, передает ТАСС.

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Признание прозвучало в суде Санкт-Петербурга в понедельник, 12 октября, в ходе допроса доцента Соколова: если в июне он отказался на судебном заседании отвечать на вопрос о том, признает ли он вину в убийстве девушки, с которой жил, то теперь он ответил на этот вопрос положительно.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — сказал он в ответ на вопрос своего адвоката Сергея Лукьянова. Соколов также признал свою вину в том, что хранил оружие и боеприпасы.

Соколов заявил, что выстрелил в Анастасию Ещенко в ходе ссоры, «чтобы остановить поток этого мата», и попал в нее случайно. «Я хотел выстрелить под ухом, она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно... Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть», — цитирует его РИА «Новости».

В ходе допроса историк попытался также рассказать судье о своих научных достижениях. Он отметил, что написал много научных трудов и готовил к выпуску книги, которые так и не появились на полках магазинов «из-за трагедии».

Соколов считает, что эти факты из его биографии указывают на характеристику его личности. Доцент, в частности, рассказал, что гордится тем, что награжден орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией, передает ТАСС.

Судья призвала историка быть ближе к сути в своих высказываниях, на что Соколов выкрикнул: «Почему мне не дают говорить?» Адвокат историка попытался оправдать реакцию своего подзащитного, отмечая, что «на скамье сидит не робот, а живой человек». За споры с судом адвокату объявили замечание, а после и перерыв в заседании.

Следствие считает, что Олег Соколов почти год назад — 7 ноября — застрелил из обреза свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку. Спустя день — в ночь на 9 ноября — он, как считают правоохранители, решил избавиться от тела, предварительно его расчленив.

Он попытался выкинуть останки в Мойку, но соскользнул в воду, откуда его вытаскивали уже спасатели. Тогда в рюкзаке 63-летнего доцента СПбГУ нашли отрубленные кисти женских рук и травматический пистолет. Потом были найдены и другие останки.

В частности, правоохранители при обыске квартиры ученого, где они жили вместе с аспиранткой, нашли пакет с головой девушки, а также обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор и личные вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.

Соколов признался в преступлении на одном из допросов — по его словам, причиной стала ссора с Ещенко на почве ее ревности. Но во время следствия он отказался от вопроса о признании вины. О том, что выстрел он совершил, чтобы успокоить девушку, бывший доцент рассказал следователям несколько дней назад — при этом он заявил, что стрелял из пистолета в воздух, но случайно попал в голову аспирантки. Следствие ранее считало, что Соколов мог убить Ещенко, когда та спала.

Ранее суд счел, что характеристикой личности историка могут служить слова Екатерины Пржигодзкой, которая в 2008 году состояла в отношениях с Соколовым. По делу об убийстве аспирантки девушка проходит свидетелем.

В конце сентября Пржигодзкая сообщила, что историк избивал ее и угрожал изуродовать. «Он связал мне руки сзади, я начала получать методичные удары <…> Он подготовил утюг, включил его в розетку и стал угрожать, что он изуродует меня на всю оставшуюся жизнь», — рассказала она о событиях 2008 года.

Она также добавила, что Соколов угрожал ей убийством. Помимо этого, бывший преподаватель СПбГУ, по ее словам, душил ее жгутом, шантажировал, угрожая распространить аудиозапись их разговора.

На судебном заседании девушка отметила, что Соколов скрывал от нее наличие жены, заявив, что та якобы умерла. Сам историк заявил на суде, что все «обстоятельства извращены». Адвокат попросил судью снять вопросы Пржигодзкой об отношениях с ученым. Но судья отказала в этом, заметив, что эта информация важна для характеристики личности обвиняемого.