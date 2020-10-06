Прогулка на катере: как студентка погибла в Севастополе

29 сентября 2020 года 20-летняя студентка Лилия Бирулина отправилась с бизнесменом Петром Шапиро на морскую прогулку на катере из бухты Круглая, расположенной в Севастополе. После встречи с мужчиной девушка перестала выходить на связь. Ее мать обратилась в правоохранительные органы.

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Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе первого допроса бизнесмен, который вернулся на берег один, заявил, что студентка пропала во время купания.

При этом матери Шапиро изначально заявил, что катер попал в шторм, и он добрался до берега вплавь. «Он говорил, что она утонула на его глазах», — сообщала женщина газете «КП».

При этом источник издания уточнил, что судно действительно отнесло далеко в море — более того, его корпус был поврежден. «У судна имелась пробоина. На тот момент, когда яхта нашлась, вокруг нее никого не было», — уточнил собеседник.

По уголовному делу проводится анализ полученных следственным и оперативным путями сведений, допросов свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи. Параллельно группа, состоящая из опытных следователей и следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС, продолжает осуществлять поисковые мероприятия.

По данным СМИ, Лилия Бирулина приехала в Севастополь из Челябинска, поступила в СевГУ, а также подрабатывала репетитором. Ее бывшая одноклассница рассказала изданию Lenta.Ru, что девушка бросила университет в родном городе и уехала «к какому-то мужчине».

«Не знаю, какую роль Петр сыграл в судьбе моей дочери, но Лилия была очень хорошей девочкой. Она у меня стобалльница, в Севастополь приехала учиться в университет, поступила на лингвистический.

Дочка, даже не знала, как сигарету во рту держать. Поиски Лили продолжаются, но утешительных новостей пока нет», — посетовала мать пропавшей в разговоре с kp.ru.

Между тем из открытых источников известно, что Петр Шапиро — московский бизнесмен и руководитель сети частных пансионатов для пожилых людей «Забота». В базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) он числится руководителем двух организаций, а также учредителем 19 частных пансионатов.

Трагически пропажа обернулась и в конце августа в Волгоградской области. Спустя неделю поисков в лесопосадке недалеко от города Михайловка следователи обнаружили тело 17-летней девушки.

По подозрению в убийстве был арестован ее 42-летний приятель. По данным следствия, вечером 16 августа она ушла из дома на прогулку с подругой и не вернулась. К ее поискам были привлечены полицейские и волонтеры. Правоохранители допросили знакомую волгоградки, с которой она проводила время. В ходе первой беседы она заявила, что ее пропавшая подруга собиралась ехать во Владимир к бабушке, передавали в СК.

«Благодаря налаженному психологическому контакту несовершеннолетняя призналась, что ночью 17 августа она с подругой и ее 42-летним поклонником из Михайловки катались на его машине. В какой-то момент они остановились на 19 километре федеральной трассы Волгоград — Москва рядом с лесопосадкой», — добавляли в ведомстве.

После этого между парой произошла ссора из-за того, что мужчина увидел в телефоне девушки переписку с другим парнем — он начал избивать школьницу. В итоге он задушил ее ремнем, лежавшим в его сумке. Тело девушки подозреваемый скрыл в лесопосадке, а подруге убитой пригрозил расправой, если она обратится в правоохранительные органы.

Между тем Приморский краевой суд 1 октября вынес приговор в отношении жителя поселка Кировского, которого в прошлом году обвинили в изнасиловании и убийстве 17-летней местной жительницы.

Суд установил, что студентка колледжа пропала в ноябре 2019 года. Девушка пошла на свидание с молодым человеком, однако поход в кафе закончился конфликтом, после которого она пропала. Началась масштабная поисковая операция с участием соседей, волонтеров и сотрудников полиции.

Спустя несколько дней ее тело нашли в реке без нижнего белья. Как станет известно после проведения экспертизы, перед смертью девушку изнасиловали, а после задушили ее же колготками.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали мужчину, который последним видел жертву в живых. Он же заявил, что не имеет никакого отношения к ее убийству. Позже выяснится, что он надругался над ней из-за отказа в сексе. В итоге мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима.