С пробитой головой: в Киеве погибла сотрудница посольства США

Сотрудница посольства США скончалась в одной из больниц Киева – предполагается, что она была избита. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

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Женщину с удостоверением посольства США на имя Санвер Никаело в полумертвом состоянии нашли в лесопарковой зоне около железнодорожных путей в Шевченковском районе. «В бессознательном состоянии ее госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась», — сообщили в полиции.

По одной из версий, которую сейчас прорабатывают следователи, к смерти Санвер Никаело, гражданство которой еще предстоит установить, мог быть причастен некий злоумышленник 30-40 лет. В его портрете указаны короткая стрижка, темные волосы, а также рост — под два метра. Из одежды правоохранители выделили черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Сейчас его активно ищут по всему Киеву.

«В больничном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения», — оповестили в пресс-службе.

Есть и вторая версия гибели сотрудницы американского посольства — по словам источника в органах издания «Цензор.НЕТ», женщина могла попасть под поезд во время пробежки.

«Она совершала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках», — поделился неподтвержденной информацией собеседник. Он добавил, что на затылке погибшей нашли крупную рану глубиной в 4 сантиметра.

За неделю до случившегося Комитет по иностранным делам Сената США фактически выбрал нового посла в Украине — к утверждению была рекомендована кандидатура Кита Дейтона. Об этом сообщало агентство Укринформ.

«Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе», — подчеркнул после заседания председатель Комитета Джим Риш.

В прошлом году в другом украинском городе пострадал почетный консул Бельгии – в январе 2019-го во Львове избили Ярослава Гарцулу. Об этом сообщали «Вести» со ссылкой на полицию Львовской области.

Инцидент произошел поздно вечером, 7 января, на проспекте Шевченко, 18.

«В Галицкий отдел полиции Львовской области с заявлением обратился Гарцула Ярослав Иванович. По его словам, неизвестный мужчина сделал ему замечание в агрессивной форме по поводу того, как он припарковал автомобиль. В ходе общения неизвестный нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив в область головы», — отчитывались правоохранители.

Тогда врачи диагностировали у консула сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После оказания первой медицинской помощи пострадавший уехал домой.

Полицейские практически сразу установили личность нападавшего — им оказался некий Александр Белкин 1976 года рождения, проживавший рядом с местом происшествия. Свою вину он признал.

В том же 2019 году при загадочных обстоятельствах погиб сотрудник посольства Казахстана Еламан Жолдасов, которого избили в Египте. О происшествии тогда сообщило местное СМИ Tengrinews.kz со ссылкой на двоюродную сестру погибшего Гульнару Пернебекову. «Его нашли на земле около подъезда. Мы слышали, что руки его были связаны сзади. Спина была вся в грязи и крови. Значит, его таскали по земле. На шее была веревка», — рассказала она.

В МИД Казахстана факт гибели сотрудника посольства подтвердили, но подробности сообщать отказались. По информации внешнеполитического ведомства, расследование проводила прокуратура Египта, представители МИД были направлены в страну для участия в следственных действиях. После этого информация об инциденте в русскоязычных СМИ не появлялась.