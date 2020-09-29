Домашняя зона: осужденных переведут ближе к семье

В России вступил в силу закон, который позволяет переводить осужденного в исправительное учреждение вблизи его дома или места проживания его близких родственников. Соответствующие изменения весной были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ — 1 апреля 2020 года их подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно закону, теперь осужденного можно отправить в исправительное учреждение в регион проживания его близкого родственника или перевести гражданина, который уже отбывает наказание, в другое учреждение вблизи его места жительства или его близких родственников.

К данной категории родственников относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки и внуки.

В случае, если в регионе по месту жительства осужденного нет необходимого типа исправительного учреждения, он отправится в самый ближайший регион, а не в любой другой, как это действовало ранее.

Это позволит родственникам осужденного более часто и с меньшими затратами посещать его во время отбывания наказания, окажет положительное влияние на поведение заключенного, будет способствовать укреплению его семейных и родственных отношений и решению вопросов, связанных с бытовым и трудовым устройством после освобождения, говорится в тексте закона.

При этом перевод из одного в другое учреждение может быть осуществлен один раз за время отбывания наказания.

Цель поправок в УИК — сохранить положительные социальные связи заключенного с близкими родственниками и друзьями, находящимися на воле. Это поможет осужденному после освобождения вернуться к нормальной жизни и социализироваться, а не возвращаться в криминалитет, рассказал «Газете.Ru» председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

«Маловероятно, что данная инициатива станет катализатором к повышению случаев побега из мест лишения свободы. Вместе с тем существует риск повышения коррупции в органах исполнения наказания.

Это связано с тем, что помимо желания и ходатайства заключенного и его родственников, для перевода в другое место лишения свободы требуется также разрешение исправительного учреждения. По идее инициатива коснется всех колоний независимо от режима», — рассуждает юрист.

Гавришев пояснил, что заключенному или его близкому родственнику необходимо подать заявление во ФСИН России с просьбой перевести его для отбывания наказания в исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства близких родственников. Далее ФСИН рассматривает данное заявление.

«Нет сомнений в работоспособности данной системы, однако полагаю, что исправительные учреждения вблизи крупных городов и столиц регионов будут переполнены, так как все заключенные будут стремиться перевестись ближе к дому. Таким образом, думаю, что за год-два активной работы этой системы, она сбавит обороты ввиду отсутствия мест в колониях», — полагает адвокат.

В свою очередь вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека, бывший ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников считает, что необходимость закона назрела давно, поскольку постоянное общение с семьей позволит снизить количество рецидивов со стороны освободившихся.

«Это крайне важная история, которая была ранее закреплена нормативными актами, однако далеко не всегда соблюдалась. Теперь при вступлении в силу федерального закона ФСИН абсолютно иначе придется обращать на это внимание», — считает правозащитник.

По его мнению, близость к дому поможет заключенным ресоциализироваться и наладить постоянные связи со своими родственниками и близкими. «Мы с моими коллегами часто видим большое количество слез у осужденных из-за того, что они не могут видеться со своими детьми», — посетовал Мельников.

Для реализации этого закона, по словам бывшего секретаря ОНК, потребуется много времени и усилий со стороны системы ФСИН, чтобы обеспечить все регионы необходимыми колониями и при необходимости построить новые. Он подчеркнул, что необходимо учитывать и тот факт, что за последнее время существенно снизилось количество заключенных, и поэтому организовать работу вполне возможно.

«Несмотря на сложности, у осужденных должны оставаться связи с родственниками. Когда человека отправляют за сотни километров — особенно, если у него есть маленький ребенок — то они просто физически не могут видеться, и потом эти семьи разваливаются.

Человек выходит из тюрьмы и фактически остается озлобленным. Он после этого может вновь начать стремится к противоправным действиям», — уверен Мельников.

Правозащитник предположил, что часть колоний могут перевести из одной категории в другую. При этом сложнее дело обстоит с колониями для бывших сотрудников правоохранительных органов, потому что их точно придется построить в каждом отдельно взятом регионе.

«На мой взгляд это принесет огромную пользу — она заключается в том, что упадет эта ужасная статистика по рецидивам. Люди, которые смогут поддерживать связь с семьей, будут благоразумны и во время отбывания наказания и после. Цель оправдывает средства», — заключил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».