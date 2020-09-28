Дело о лифтах: задержан сын экс-главы Иркутской области

Следственный комитет РФ сообщил о задержании Андрея Левченко, сына бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

По словам Петренко, после задержания сына экс-губернатора у него дома и на работе прошли обыски. Кроме того, следственные мероприятия прошли у самого Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос меры пресечения для его сына.

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Андрей Левченко занимал пост депутата заксобрания Иркутской области. Как предполагают местные СМИ, в деле против него речь идет о программе замены лифтов в регионе, проведенной в 2018 году. «Я считаю, что арест Андрея Левченко является закономерным итогом махинаций с лифтами компании «Звезда», аффилированной к семье губернатора, — заявил, в частности, изданию «ИркСиб» депутат Думы Ангарского городского округа Александр Куранов. — Руководителю этой компании предъявлено обвинение по четырем статья уголовного кодекса, он под домашним арестом в Москве».

12 августа РАПСИ сообщило, что Басманный суд Москвы продлил до 20 октября домашний арест генеральному директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при замене лифтов в Ангарске Иркутской области.

Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года. По данным следствия, он в составе организованной группы необоснованно завысил стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ. В 2017 году директор ООО «Звезда» и еще несколько человек отправили поддельные документы в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области: как сообщает «АИФ-Иркутск», они участвовали в тендере на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт. Впоследствии они регулярно завышали стоимость работ, подавая фиктивные документы.

Ущерб, причиненный Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, оценивается в 186 млн рублей. При этом попытка депутатов иркутского областного заксобрания инициировать проверку по ситуации с заменой лифтов была заблокирована фракцией КПРФ, главой которой был Андрей Левченко.

При этом тот факт, что ООО «Звезда» удалось получить контракт на замену лифтов, связывали с сыном губернатора. «Звезда» появилась тогда, когда Сергей Левченко стал губернатором», — отмечал Александр Куранов. Влиянием экс-губернатора в регионе объяснили победу в тендере неизвестной компании, у которой не было оборотных средств и квалифицированного персонала. 27 мая 2020 году Арбитражный суд признал компанию банкротом.

Отец задержанного, Сергей Левченко, ушел с поста губернатора Иркутской области в декабре 2019 года по собственному желанию. Он заявил, что самостоятельно принял решение об отставке, так как считает такое решение наиболее благоприятным для жителей Иркутской области в сложившейся ситуации.

Левченко отметил, что последнее время в адрес него и его помощников СМИ зачастую высказывались критически. «Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», — сказал он.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу по ликвидации последствий паводков. По словам главы государства, выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта (50% от общего количества).

Он попросил губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить причину нехватки, а также отметил некачественное восстановления образовательных учреждений. «Если мы не будем работать с душой и сердцем — результата не будет положительного», — сказал Путин.