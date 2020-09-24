«Смехотворный довод»: может ли Киев блокировать Крымский канал

Глава постоянного представительства президента Украины в «автономной республике Крым», расположенного в Киеве и не имеющего отношения к российскому полуострову, Антон Кориневич заявил, что украинские власти имеют право перекрывать Северо-Крымский канал по своему усмотрению.

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Ранее пресная вода поступала по этому каналу из Днепра в Крым, однако в 2014 году в Херсонской области была построена дамба, которая перекрыла поставки днепровской воды на полуостров, и теперь водоснабжение по каналу осуществляется за счет крымских вод.

«Днепр не протекает через территорию Крыма. Украина перекрыла не реку, а искусственное сооружение — канал, находящийся под юрисдикцией Украины и финансируемый из госбюджета Украины. Украина имеет на это полное право», — написал чиновник в Facebook.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов категорически опроверг право Киева блокировать Северо-Крымский канал.

«Довод о том, что искусственность канала позволяет его хозяевам делать все, что заблагорассудится, смехотворен и полностью не соответствует соответствующим нормам международного права, прежде всего, Хельсинкской конвенции Европейской экономической комиссии ООН 1992 года», — приводит РИА «Новости» слова эксперта.

В середине нынешнего месяца зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет информацию о блокировке водоснабжения Крыма.

Как уточнила российский парламентарий, Днепр не является исключительной собственностью Киева.

Депутат подчеркнула, что канал являлся главным источником пресной воды для Севастополя и Крыма, который отвечал за обеспечение 85% потребностей жителей полуострова в чистой питьевой воде.

Она указала на то, что перекрытие воды привело к опустошению водохранилищ, а также к возникновению перебоев в подаче воды, что несет угрозу жизням и здоровью населения.

Украинское государство, по словам Поклонской, целенаправленно толкает Крым в сторону гуманитарной катастрофы, лишая жителей полуострова права на воду.

«Из-за шести лет водной блокады Крыма украинскими властями происходит заболачивание и засоление почв, гибнут многие растения и животные, ухудшается плодородный слой почвы», — пояснила парламентарий, приложив к письму обращения самих крымчан.

Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксенов назвал водную блокаду Крыма попыткой Киева наказать жителей полоустрова за свободный выбор – голосование за вхождение в состав России на референдуме 2014 года.

Аксенов пояснил, что Киев нарушает международные правозащитные нормы и предписания конвенций, участником которых Украина номинально является.

«Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу.

Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет», — выразил уверенность глава российского региона.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл уже озвучивала свою позицию по этому спору: за поставки питьевой воды для Крыма ответственны обе страны, и Россия, и Украина.

Тросселл возложила главную ответственность за создавшуюся ситуацию на Москву, но отметила, что Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду, а также на санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — подчеркивала сотрудница ООН.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя, сообщает ТАСС.

«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее», — заявил глава государства на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Стоимость проекта оценивается в 3,8 млрд рублей, пояснил крымский политик, и выразил желание привлечь к работе Министерство обороны.

«Я обратился к Сергею Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта. Предварительно поддержку я получил», — пояснил Развожаев.