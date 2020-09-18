Ситуация улучшается: Россия возобновит полеты в Белоруссию и Казахстан

Россия в ближайшие две недели возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. В бывшие союзные республики полеты начнутся с 21 сентября, с 27 сентября – в Сеул.

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Соответствующие решения были приняты по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА «Новости».

Рейсы на взаимной основе в Бишкек, Минск, Нур-Султан и Сеул будут осуществляться один раз в неделю.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел РФ считает, что обсуждать конкретные даты возобновления авиасообщения с популярными среди туристов-россиян странами пока преждевременно.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В мире по-прежнему сохраняется угроза распространения коронавируса, хотя позитивные тенденции в последнее время и наметились. Важно сохранять осторожность и бдительность, заявили в МИДе.

«Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации», – подчеркивается в сообщении. Нужно при этом учитывать положение дел с COVID-19 как в России, так и в остальном мире, отметили в МИД РФ.

Три дня назад глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщала пресс-служба правительства.

Постановляется отменить действия мероприятий по предотвращению распространения коронавируса и возобновить пересечение границы страны через многосторонний пункт пропуска «Рук» в обычном режиме.

Снимаются также ограничения на въезд и выезд в страну для ряда специалистов. Разрешается пересекать границу РФ членам экипажей морских и речных судов, стоящих в российских портах, — использовать для этого они могут любой удобный транспорт, как наземный, так и воздушный с морским. Данное решение принято, чтобы обеспечить ротацию судовых команд.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с пандемией коронавируса в стране.

«Пока мы этого не отмечаем», — сказал Мурашко, отметив, что принимаются меры безопасности.

Стоит отметить, что в конце мая Мишустин призвал россиян пока не планировать поездки. Он подчеркнул, что необходимо исключить риск ввоза коронавируса. МИД РФ тогда также просил воздержаться от планирования отпусков за рубежом.

В середине лета во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва при открытии границ со странами ЕС будет руководствоваться «в первую очередь обеспечением безопасности своих граждан».

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что никто не хочет столкнуться со второй волной коронавирусной инфекции и вновь вывозить из-за рубежа граждан.

При этом, в пятницу, 18 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, передает «Интерфакс».

По словам политика, новая волна коронавируса началась по всей Европе.

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. ... Мы хотим держать экономику открытой ... мы хотим, чтобы бизнес развивался», — сказал премьер, отметив, что единственный способ добиться этого — следовать инструкциям.

Он добавил, что введение национального карантина является «последней мерой, которой кто-либо желает».

В Израиле местные власти уже приняли решение ввести тотальный карантин, сообщил местный портал Ynet.

Израиль станет первым в мире государством, в котором вводится жесткий повторный «локдаун» через полгода после первого. Глава правительства Биньямин Нетаньяху назвал это преимуществом, которое позволит раньше других остановить вторую волну эпидемии.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались.

В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.