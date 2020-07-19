Захватил Америку: коронавирус побил суточный рекорд

В мире снова побит рекорд суточного прироста случаев коронавируса COVID-19 — 259 848, умерли 7 360 инфицированных, приводит РИА «Новости» данные Всемирной организации здравоохранения.

Всего за время пандемии коронавирусом нового типа заразились 13,8 миллиона человек, скончались 593 тысячи пациентов, наибольшее распространение инфекция получила в Северной и Южной Америке.

Вторая волна эпидемии коронавируса может накрыть Россию осенью наряду с ежегодными сезонными заболеваниями, допустил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Владимир Чуланов.

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Впрочем, по его словам, второй «накат» COVID-19 будет не такой сильный, как первый минувшей весной, поскольку у россиян уже выработался иммунитет к нему, а общество без лишних предупреждений знает, какие меры безопасности надо соблюдать, передает «Российская газета».

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — указал врач.

С тем, что вторая волна все-таки будет, согласны 45% россиян, показал опрос, проведенный ранее РАНХиГС. Считают, что новой вспышки не будет, 18% респондентов.

Этой осенью прививки от гриппа стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.

Он подчеркнул, что ситуация осложнится тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от признаков COVID-19.

Вместе с тем вакциной от коронавируса COVID-19 нельзя лечить людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, указал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это может вызвать обострение, поэтому перед применением этой вакцины пациенту нужно будет пройти консультацию у врача-иммунолога.

Он добавил, что вакцину сейчас создают несколько стран, но разница в эффективности этих средств будет непринципиальной.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС. Чиновница добавила, что результаты исследований дают уверенность в том, что в ближайшее время начнут применяться сразу несколько эффективных вакцин.

Однако британские ученые предупреждают: иммунитет к SARS-CoV-2 держится всего несколько месяцев, после чего возможно повторное инфицирование.

Как выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона, у 60% больных наблюдался мощный иммунный ответ, однако спустя три месяца такое же количество антител наблюдалось только у 17%.

Уровни антител были выше и оставались высокими дольше у тех, кто переносил болезнь тяжелее. По всей видимости, это связано с более высокой вирусной нагрузкой и, соответственно, с более активной выработкой антител.

Исследователи наблюдали за почти сотней пациентов и медработников. Как оказалось, уровни антител, способных защитить от вируса, достигают пика примерно спустя три недели после появления первых симптомов, а затем стремительно снижаются.

Переболевшие коронавирусом люди со временем теряют часть антител, в связи с чем возникает вероятность повторного заражения, подтверждает группа врачей из Германии.

После того, как исследователи взяли анализы у людей, переболевших вирусом еще в январе, стало ясно — антител у них осталось крайне мало, сообщает телеканал ZDF.

«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — отметил главврач клиники Швабинг Клеменс Вендтнер.

Как сообщает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые — им удалось установить, что наибольшее сокращение числа антител наблюдалось у переболевших в бессимптомной форме.

При этом, как предупреждают врачи, повторное заражение коронавирусом может протекать намного тяжелее, чем первое.