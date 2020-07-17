Виноват COVID-19: прививки от гриппа могут стать обязательными

Самый ранний симптом коронавируса

— К 18 июля в мире выявлены 14 060 402 пациента с COVID-19. Вылечились от инфекции 7 861 823 человека, умерли — 601 820.

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— В России зафиксировано 759 203 случая коронавируса нового типа. Выздоровели 539 373 человека. 12 123 гражданина скончались от болезни, пришедшей из китайского Уханя.

— Группа испанских ученых обнаружила новый самый ранний симптом коронавирусной инфекции — результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Dermatology. Специалисты нашли у 29 наблюдаемых пациентов с COVID-19 энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Отмечается, что данный симптом проявлялся за два дня до всех остальных признаков болезни.

— Этой осенью прививки от гриппа стоит сделать обязательными, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему, так как сезонная вспышка ОРВИ и гриппа могут наложиться на пандемию коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен. Он подчеркнул, что ситуация осложнится тем, что симптомы сезонного гриппа практически неотличимы от признаков COVID-19.

Кому вакцина от COVID-19 противопоказана

— Вакцина от COVID-19 не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА «Новости». Он добавил, что введение любой вакцины может привести к обострению хронических заболеваний, поэтому людям, страдающим от них, необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом по поводу прививания от коронавируса нового типа.

— Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила, что намерена производить вакцину от COVID-19, разработанную британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.

«Россия будет одним из хабов для производства и поставок вакцины на международные рынки. Предполагается организация экспорта более чем в 30 стран мира, включая Ближний Восток, Балканский регион и страны СНГ»,

— говорится в сообщении организации.

— Мэр Москвы Сергей Собянин оценил идею закрыть Москву для туристов. «Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли — и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва — это все равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах», — заявил глава города порталу kp.ru.

— Первый в России центр реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, открылся в Ульяновской области. Об этом сообщило региональное управление внутренней политики. Работать с восстанавливающимися пациентами будут специалисты, входящие в штат регионального Красного Креста, на базе которого организован центр, а также привлеченные медицинские сотрудники — реабилитолог, пульмонолог, психолог и специалист по адаптивной физкультуре.

«Правительство США неэффективно»

— Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг назвал неэффективной борьбу администрации президента США Дональда Трампа с коронавирусной инфекцией. Он предложил сделать противодействие данному вирусу приоритетом американской политики. «Сейчас очевидно, что кривая заболеваемости в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наше правительство и эта администрация намного менее эффективны в подходе к ситуации», — сказал бизнесмен изданиюThe Hill.

— Сам Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитную маску. «Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода»,— подчеркнул президент США.

— В Барселоне тем временем ввели новые ограничительные меры в связи со стремительным распространением коронавируса нового типа — в частности, власти города ограничили число посетителей в барах и ресторанах, а также закрыли ночные клубы, спортзалы и арт-пространства.