Шансы высоки: Собянин надеется избежать повтора карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возвращение ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса вряд ли произойдет. В интервью радио «Комсомольская правда» он сообщил, что шансы повторения карантина невелики.

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что в странах с большими территориями коронавирус распространяется постепенно, волнами. Один регион сталкивается с эпидемией за другим – к примеру, по Подмосковью вирус распространялся с задержкой в две-три недели в сравнении с Москвой. Лаг с Санкт-Петербургом составлял месяц, а в случае с Дальним Востоком – полтора месяца.

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«Потом в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус и начинают активно болеть. И это не вторая волна и не третья. Просто регионы не прошли эту ситуацию», – отметил Собянин.

В Москве на 16 июля зарегистрирован 321 801 случай коронавируса, вылечились с начала эпидемии 168 тыс. пациентов столичных медучреждений. Скончались от COVID-19 в Москве 4 258 пациентов.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим. При передвижении по городу на транспорте было необходимо наличие QR-кода, для получения которого заявителю требовалось указать цель поездки. При отсутствии пропуска нарушителям грозил штраф.

С 12 мая в городе начал действовать перчаточно-масочный режим. С 1 июня необходимость получать пропуска для жителей столицы отпала — москвичам было указом мэра разрешено выходить из дома для прогулок и занятий спортом по графику. Для свободного посещения открыты городские парки и зеленые территории.

«Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее», — заявил Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что для властей это очень непростое решение. «Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — пояснил Собянин.

Он заверил, что московские власти введут «максимально простую и доступную схему». При этом он призвал москвичей не выходить из дома всем одновременно. «Неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться», — добавил он.

Представитель Всемирной охраны здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы продолжать соблюдать респираторный этикет и соблюдать правила гигиены после снятия в городе ограничительных мер. Власти города также не снимали перчаточно-масочный режим.

16 июля в Москве зафиксировано рекордно низкое число заболевших коронавирусной инфекцией с начала апреля — 531 новый случай. Среди новых заболевших 48,2% пациентов от 18 до 45 лет, 28,5% — от 46 до 65 лет, 8,8% — от 66 до 79 лет, 6,5% — старше 80 лет.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна прошла через самую серьезную стадию эпидемии. «Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден», — сказал глава правительства РФ.

Премьер отметил, что сейчас прирост заболеваемости не превышает 1%. Стоит добавить, что сейчас успешно идут испытания вакцины и препаратов против коронавируса Sars-Cov-2.