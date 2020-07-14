Трансгендерам не отдавать: в Думу внесли закон об усыновлении

Изъятие детей из семьи должно производиться только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами – такой тезис содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму несколькими членами Совета Федерации.

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По словам одного из авторов документа — главы временной комиссии верхней палаты по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елены Мизулиной – всего сенаторы указали 11 причин признания ребенка оставшимся без попечения родителей, передает ТАСС.

Также, в документе предлагается запретить сотрудникам органов опеки посещать место жительства ребенка без согласия родителей. Помимо этого сенаторы предлагают предоставить родителям право привлекать для воспитания детей своих родственников без документального оформления.

Родственникам же не будут запрещать усыновление оставшихся без попечения детей из-за низкого уровня доходов. Кроме того, в законопроекте подчеркивается гарантированное совместное устройство братьев и сестер, оставшихся без попечения родителей.

Наконец, законопроект запрещает возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления. Отдельно прописано, что детей следует запретить усыновлять лицам одного пола, в том числе если один из них сменил пол.

Сейчас в пункте 13 статьи 127 Семейного кодекса РФ содержится запрет на усыновление однополыми союзами, но ничего не сказано про тех, кто сменил пол.

Поэтому последнее предложение поправки также не менее актуально, чем все остальные.

Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока он занимает должность главы государства, в России не легализуют однополые браки, «будут мама и папа». Об этом он сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

«Что касается «родителя №1 и родителя №2», я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — отметил глава государства.

При этом депутат Госдумы Ольга Баталина на встрече сообщила, что в рабочую группу поступила масса предложений о закреплении в Конституции понятия традиционной семьи.

Она отметила, что еще 10 лет назад никто не мог представить, что на смену словам «мама и папа» могут прийти понятия «родитель №1 и родитель №2», а это «реальность в некоторых странах».

«Этим вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки, в Конституции прописать, что семья — это союз мужчины и женщины», — заключила чиновница.

Путин в ответ на это заметил, что такая формулировка — дискуссионный вопрос.

«Семья, вы сказали, союз мужчины и женщины. А если это неполная семья? Что тогда? Давайте, нам надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому», — пояснил президент.

Он добавил, что идея сама по себе правильная и должна быть поддержана, «надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать».

Два дня назад в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Он призван изменить процесс изъятия детей из неблагополучных семей так, чтобы он соответствовал новым поправкам в Конституцию о защите семьи и создании достойных условий для воспитания детей.

Если нововведение вступит в силу, то органы опеки или правоохранители, получившие информацию об угрозе жизни ребенку, больше не смогут сразу отобрать ребенка у родителей — им придется подавать заявление об изъятии ребенка из семьи в районный суд по месту его проживания.

В проекте предусматриваются и «исключительные случаи»: если сотрудники опеки и полиции, прибывшие к недобросовестным родителям, видят, что «в течение нескольких часов может наступить смерть ребенка», то они вправе забрать его сразу, составив акт с объяснением причин.

В феврале нынешнего года партия «Единая Россия» внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте.

Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.

Ожидается индексация выплат: семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, должны получить суммы в размере 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат составит 616 617 рублей.

Срок выдачи сертификата на маткапитал в случае принятия поправок будет уменьшен вдвое: вместо месяца решение будет приниматься за 15 дней.