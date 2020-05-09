COVID-19: Роспотребнадзор рассказал об этапах снятия ограничений

Первый этап снятия ограничений начнется с того, что власти разрешат работать небольшим магазинам одежды и обуви, но при условии, что в них будет соблюдаться социальная дистанция между покупателями. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

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«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м», — уточнила она.

Помимо этого, должны открыться салоны красоты, ателье, организации, которые оказывают бытовые услуги, а также непродовольственные магазины.

На первом этапе власти могут разрешить прогулки родителям с детьми, но при условии соблюдения максимальной дистанции от других детей и взрослых.

Второй этап подразумевает возобновление работы детских садов. Школы и вузы продолжат работу лишь на третьем этапе снятия ограничений так же, как и театры, музеи, бассейны, спортзалы. Реженцова предположила, что гастроли, которые артисты запланировали на лето, скорее всего будут перенесены.

В России к настоящему моменту выявлено 198 676 случаев коронавируса во всех регионах страны. Из них 10 817 человек с коронавирусом были зафиксированы только за последние сутки (5667 — в Москве), у 40,7% из них не было никаких клинических проявлений заболевания. Большинство, у кого тесты на наличие вируса дали положительный результат, находятся в столице — 104 189. Всего за период распространения инфекции в России умерли 1827 человек, выздоровели 31 916.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что ношение масок при любом выходе на улицу, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 м друг от друга останется на всех этапах выхода из режима самоизоляции.

«На всех этапах обязательным будет... использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров)», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В Минздраве, в свою очередь, заявили, что несоблюдение масочного режима может привести к тому, что потребуются новые меры по борьбе с коронавирусом. «Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — приводит пресс-служба министерства слова заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимира Чуланова.

Он уточнил, что маска необходима при посещении любых общественных мест, в том числе магазинов, при поездках на общественном транспорте. По словам Чуланова, опасность распространения инфекции сохраняется до тех пор, пока выявляются новые случаи.

«При несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивание карантина», — предупредил специалист.

Ранее Роспотребнадзор обнародовал критерии нескольких этапов снятия ограничительных мер, введенных для профилактики эпидемии нового коронавируса. При этом окончательные решения будет принимать глава региона в зависимости от ситуации. Губернаторы также будут определять режим работы предприятий, учреждений и общественного транспорта, посещения пляжей, парков и кладбищ. Если послабления приведут к ухудшению ситуации, ограничения могут быть возвращены.