От Индии до Британии: чем удивил зарубежный «Бессмертный полк»

Около 3 млн человек выразили желание принять участие в акции «Бессмертный полк — онлайн», которая вместо привычного шествия на Красной площади стартовала 9 мая — в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

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До 15.00 организаторы акции принимали заявки от граждан в виде фотографий и данных их родственников, участвовавших в войне. Все эти материалы теперь демонстрируются в онлайн-трансляции, которая продлится еще две недели, рассказала ТАСС пресс-секретарь «Бессмертного полка» Ольга Байбулова. Каждый день в онлайн-шествии можно будет увидеть около 150 тыс. ветеранов.

Поставила себе на большой экран Бессмертный полк онлайн. Подвисает, но идёт трансляция потихоньку.. Надеюсь увидеть дедушку! pic.twitter.com/l36GXj775F — Юлия_007 (@_yulia_ibn_bond) May 9, 2020

К участникам акции присоединился и президент России Владимир Путин. Он из Кремля обратился ко всем, кто решил поддержать дистанционное шествие, а также опубликовал фото своих родственников-фронтовиков — в частности, отца Владимира Спиридоновича Путина.

В онлайн-формате «Бессмертный полк» проходит во многих странах мира. В частности, в Великобритании по случаю 75-летия Победы совет русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии предложил согражданам выставить фотографию родственника, участвовавшего в ВОВ, в окне дома или квартиры. Снимок можно разместить в соцсетях с соответствующим хэштегом, рассказал РИА «Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин.

Бессмертный полк в моем сердце и в моем доме.

Ирландия pic.twitter.com/qvU0lqzHXR — Бессмертный Полк Ирландии. (@kbutusova1) May 9, 2020

В Испании акция проходит уже в пятый раз — в предыдущие годы по центру Мадрида с фотографиями близких ходили сотни человек.

«К сожалению, ситуация с пандемией не позволила нам провести все запланированные мероприятия, но мы постарались отметить праздник и в условиях карантина», — рассказали в посольстве РФ в Мадриде.

Все желающие публиковали фото родственников-ветеранов в соцсети Facebook. В дипмиссии добавили, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию российские дипломаты поздравили проживающих в Испании ветеранов войны, вручив им юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В похожем формате акция прошла и в Индии — ее организацию на себя взяла Индийская ассоциация российских соотечественников (ИАРС).

В ходе мероприятия свыше 120 человек разместили фотографии своих родственников-ветеранов ВОВ на странице в Facebook, созданной ИАРС, рассказала ТАСС председатель координационного совета организации Елена Барман. Позже все материалы были объединены в одну презентацию.

Тем временем сотни жителей украинского города Николаева вышли на акцию «Бессмертный полк» вопреки карантину, введенному в стране, сообщает местный журнал «Новое время».

9 мая в день 75-летия Победы граждане выстроились в колонну с портретами родственников, участвовавших в боях 1941-1945 годов, после чего они двинулись к монументу Ольшанцам и Вечному огню. К концу шествия число участников мероприятия выросло до 300 — все они были в медицинских масках, но социальную дистанцию не соблюдали.

Акцию сопровождали десятки полицейских Николаевской области — на своей странице в Facebook они сообщили, что в ходе мероприятия были задержаны два активных нарушителя, в отношении которых составили протоколы о мелком хулиганстве.

Тем же завершилась акция и в Одессе на Аллее Славы — там в ходе праздника произошла небольшая потасовка. Полицейские задержали троих мужчин.

Луганск.

Бессмертный Полк образца весны 2020 года. pic.twitter.com/8dEoYeXH5K — СНК (@cnkrusv) May 9, 2020

В Ливане граждане также решили не отказываться от оффлайн формата «Бессмертного полка», но уже с разрешения властей. 9 мая байкеры совершили мотопробег по случаю 75-летия Победы в ВОВ. Это мероприятие стало альтернативой акции, сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков РИА «Новости».

Организовал пробег местный байкерский клуб «Вайлд байкерс» совместно с Союзом демократической молодежи Ливана.

В ходе акции мотоциклисты под песню «День Победы» проехали вдоль главной набережной Бейрута с фотографиями героев войны, георгиевскими ленточками на груди, флагами РФ и знаменами Победы. За безопасностью участников мероприятия следили полицейские.

Днем ранее, 8 мая, колонна «Бессмертного полка» из нескольких десятков автомобилей и мотоциклов проехала по улицам израильского города Хайфа — участники мероприятия делали остановки только у тех домов, где проживают ветераны ВОВ, чтобы поздравить их с 75-летием Победы, сообщал ТАСС с места событий. При этом активисты не забывали про социальную дистанцию. До этого, 7 мая, подобное мероприятие состоялось в Нетании и Ашкелоне.

«Бессмертный полк» в традиционном формате прошел в Тегеране 7 мая. Мероприятие состоялось на территории посольства России в Иране — в нем участвовали ученики и преподаватели школы при диппредставительстве, сообщили в дипмиссии.