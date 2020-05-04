Тепло на самоизоляции: какая погода ждет россиян в мае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз погоды на майские праздники. Как сообщает РИА «Новости», аномальное тепло ожидает жителей практически всей страны.

В центральных регионах РФ температура будет выше нормы на 4-5°C, а в Сибири превышение составит 6-8°C, отметил Вильфанд. Необычно теплая погода будет также и на Северном Кавказе.

Аномально тепло в первую неделю мая будет также в Новосибирской и Томской областях, на юге Красноярского края. Теплые воздушные массы, добавил синоптик, накроют Урал и Западную Сибирь с 6 мая. Вильфанд также подчеркнул, что в Прибайкалье, на Алтае и в Туве «сохраняется серьезная опасность лесных пожаров».

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1 мая научрук Гидрометцентра РФ сообщал, что температурный фон будет выравниваться с первых чисел месяца.

«С завтрашнего дня и температурный фон будет ближе к обычным значениям. Днем будет +15-17°С, ночью не ожидаем отрицательных температур, погода завтра будет без осадков», — заявил Вильфанд. Он добавил, что с 3 мая температура повысится до летних значений. Ночью будет +8-19°С, днем +23-25°С. Также ожидаются первые майские грозы.

Одновременно с этим Росгидромет сообщил, что в Приволжье, на Северном Кавказе и на большей части юга России может пойти мокрый снег. Кроме того, дожди, сильный ветер и грозы возможны на на юго-западе Сибирского федерального округа, а именно в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также на Алтае.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что жителям столичного региона стоит ждать потепления к началу майских праздников. Синоптик отметил, что в темное время суток столбики термометров будут фиксировать отметки +3…+8, а днем воздух будет прогреваться до +16-ти. В некоторых районах может быть и до 23 градусов тепла.

Хотя обычно на майские праздники жители страны выезжают за город и ходят гулять в парки, в этом году привычный досуг невозможен из-за пандемии коронавируса.

В России, напомним, до 11 мая включительно действует режим самоизоляции — его продлили все регионы страны. При этом в каждом четвертом субъекте федерации режим продолжает действовать до особого распоряжения.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что снимать режим самоизоляции пока что рано, и продлил его до 12 мая. Он подчеркнул, что страна смогла затормозить распространение коронавируса, но ситуация по-прежнему остается сложной. Путин добавил, что стабилизация числа новых заражений «не должна убаюкивать».

«Мы перед новым самым напряженным этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку», — сказал президент. Пик пандемии коронавируса в России еще не пройден, подчеркнул Путин.

Среди прочих карантинных мер, в Москве, очаге распространения COVID-19, где зафиксировано почти 70 тыс. случаев заражения, на майские праздники будет усилено полицейское патрулирование парков и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На улицах и в «зеленых зонах» города будут размещены информационные плакаты о правилах пребывания на улице в условиях действующего в столице режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

«Граждане, которые нарушат установленный режим нахождения на улице, будут привлечены к административной ответственности», — напомнил глава Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В то же время мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве снимут ограничения, введенные из-за коронавируса, если ситуация с инфекцией будет улучшаться. По его словам, московские власти адекватно и быстро примут меры по снижению режима самоизоляции, но для этого необходимо увидеть улучшения. «Но пока этого не происходит, нужно набраться мужества и терпения», — добавил чиновник.