«Уменьшим объем»: Собянин допустил сокращение числа пропусков

Московские власти предупреждают, что возможно ужесточение контроля за выдачей пропусков. К таким мерам может привести увеличение количества новых зараженных коронавирусом. Цель ужесточения — снижение количества людей на улицах и дорогах города.

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«Сейчас у нас есть инструмент более точной настройки, называется «цифровой пропуск». Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

Градоначальник добавил, что власти не будут сомневаться в ужесточении уже действующих ограничений, если увидят «какую-то угрозу».

По его словам, при ослаблении действующих мер статистика не главный показатель.

«Самое главное — это все-таки человек, и если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь», — сказал Собянин.

Он отметил, что городская система здравоохранения испытывает «все большую нагрузку каждый день». «В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя», — так ответил мэр Москвы на вопрос о том, когда стоит ожидать смягчения карантинных условий.

Ранее Собянин ввел в столице режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от их возраста действует с конца марта. Он продлевался в соответствии с решениями главы государства Владимира Путина по продлению нерабочих дней для россиян. В настоящее время он продлен до конца майских праздников, то есть до 12 мая.

Режим самоизоляции предполагает преимущественное нахождение дома. Выйти из квартиры можно только в определенных случаях. В частности, разрешается выкинуть мусор, выгулять собаку в 100 метрах от места проживания, сходить в продуктовый, зоомагазин, банк или салон связи. При этом в любых общественных местах необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга. За несоблюдение предписаний властей правоохранители имею право наложить штраф.

Так, по словам начальника Главконтроля Москвы Евгения Данчикова, полиция оформила более 30 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции.

«По итогам среды [29 апреля] было выписано 1 353 штрафа за нахождение на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований, всего с момента установления ограничений полицейскими было привлечено к ответственности более 30 тысяч нарушителей», — сказал он в комментарии РИА «Новости» 1 мая.

Он отметил, что москвичи продолжают выходить на улицу без острой необходимости, чем подвергают свою жизнь и безопасность окружающих угрозе.

«Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями. Хочу еще раз напомнить москвичам, что любой выход из дома — это риск», — подчеркнул он.

Данчиков добавил, что от вируса сложно защититься, так как он «не виден человеческому глазу», а сама болезнь может протекать незаметно или «маскироваться» под ОРВИ». «По последним данным, так и происходит примерно в 40% случаев», — отметил он.

С 13 апреля городские власти ввели пропускной режим. С 15 апреля наличие QR-кода, который позволяет контролировать цель и количество поездок москвичей, стало обязательным. С 22 апреля цифровой пропуск необходимо привязывать к проездной карте («Тройка», «Стрелка», социальной карте москвича). Проверка такого пропуска осуществляется автоматически. Нарушителей, которые без пропуска передвигаются по городу на личном автомобиле правоохранители вычисляют по камерам видеонаблюдения и при помощи ГИБДД.

Пандемия коронавируса началась в конце декабря с китайского мегаполиса Ухань. Затем распространение вируса перекинулось на другие страны. В частности, сильнее всех пострадали США, где выявлено более 1,1 млн заболевших. В России, по последним данным, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Всего в мире насчитывается более 3,4 млн людей, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. Скончались почти 240 тыс. человек, выздоровели почти 1,1 млн.