«Страх останется надолго»: как пандемия изменит россиян

«Отобьет желание уезжать куда-то»

После окончания пандемии россияне потеряют интерес к длительным поездкам за рубеж и эмиграции. Как объяснила «Газете.Ru» политолог и публицист Екатерина Шульман, это будет связано в первую очередь с отсутствием финансовой стабильности.

«Пандемия сделает людей беднее. Этот фактор все-таки снижает вероятность отъезда за границу, потому что для такого масштабного события нужны немаленькие деньги», — сообщила она.

Схожего мнения придерживается и директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко – она уверена, что мысли о переезде в первую очередь отложат молодые люди, которые планировали продолжить обучение за рубежом.

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«С точки зрения образовательных планов, на следующий год и даже еще через один студенты станут массово отказываться от продолжения образования за рубежом. Сейчас все экономисты пророчат рост безработицы в стране, снижение уровня жизни и появление финансовых трудностей у всех граждан. В связи с этим вопрос мобильности в первую очередь будет вопросом финансовой возможности», — заявила социолог «Газете.Ru».

Кроме того, угаснет и интерес студентов из регионов к столичным вузам. «В ситуации пандемии молодежь массово возвратилась в родительские дома. Сейчас семьи очень сплотились перед лицом общей беды, что впоследствии даст большую привязку к дому, которая просто отобьет желание уезжать куда-то», — уверена специалист.

Разъедутся из столичного региона и пожилые люди, которые уже вышли на пенсию и не привязаны к работе, считает Шульман: «Люди, которые уже прошли пик своей трудовой активности и имеют достаточно денег, будут уезжать туда, где, сдав московскую квартиру, можно жить. К этому их подтолкнет ощущение, что жить в большом городе дискомфортно и потенциально опасно».

В числе тех, кто все же будет тянуться в Москву и другие крупные города, останутся люди, которые будут остро нуждаться в заработке. «Как только первый инфекционный испуг снизится, у людей экономические мотивы выступят на первый план. Основной миграционный процесс у нас уже давно происходит внутри страны – последние 10-15 лет люди массово уезжают жить в крупные города. Это может быть усилено кризисом, потому что люди поедут туда, где есть оплачиваемая работа», — отметила политолог.

«Не готов никто: ни в Зимбабве, ни в Швейцарии»

В то же время многие россияне обеспокоены нехваткой средств защиты от коронавируса в аптеках. Этот фактор может стать толчком для переезда в другие страны.

«В нашей стране с эпидемией вроде справляются, однако то же отсутствие масок в аптеках существенно отражается на настроениях людей, которым и так непривычно сидеть на самоизоляции. Кроме того, сейчас отменились плановые операции у тяжелобольных людей, с лекарствами могут быть перебои, так как акцент сейчас делается на коронавирус. В связи с этим сложно сказать, что наша система здравоохранения проявила себя исключительно положительно на фоне других стран, которые просили у нас помощи», — заявил «Газете.Ru» заведующий центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Тем не менее, ситуация в системах здравоохранения других стран также оказалась удручающей. При таком раскладе выбрать себе новое место жительства окажется затруднительно, уверен директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Андрей Покида.

«По предварительным прогнозам, текущая ситуация вряд ли изменит долю желающих проживать за границей — эпидемия ведь не только в России случилась, а во всем мире. Немаловажным фактором, на который обращают внимание те, кто планирует переезд, является система здравоохранения в стране. А эта сфера в большинстве зарубежных стран показала себя не с лучшей стороны», — отметил он.

Согласна с социологом и психолог Ольга Петухова. По ее словам, за несколько месяцев до начала пандемии ее семья начала активно обсуждать переезд за рубеж, однако уже после первых недель самоизоляции настрой категорически изменился.

«За несколько месяцев до карантина мы с мужем обсуждали перспективу переезда в другую страну. Однако вскоре после начала пандемии выяснилось, что к нетривиальным ситуациям не подготовлен почти никто: не хватает оборудования, коек в больницах, квалифицированных врачей и т.д. Как оказалось, ВОЗ рекомендует оставаться всем дома просто потому что известно: медицинских мощностей, способных оказывать квалифицированную помощь — в обрез. К эпидемии не готов никто: ни в Зимбабве, ни в Швейцарии», — подчеркнула она.

Куда поедут россияне после снятия карантина

По мнению психолога, ситуация с распространением коронавируса по всему миру приведет к формированию нового типа мышления среди россиян: люди поймут, что от кризиса не защищена ни одна страна, поэтому бежать куда-то в поисках лучшей жизни нет смысла.

«Если смотреть на все с психологической точки зрения, то видно, как феномен «хорошо там, где нас нет» потихоньку разрушается. Становится понятно, что красивые картинки про другие страны — лишь миф, в который было приятно верить. По факту же бывает так, что «в широком разрезе» патовая ситуация наступает везде. И это создает новое понимание. Например, про то, что не надо воспринимать переезд в другое место как гарантию улучшения жизни», — заключила Петухова.

Ее коллега, психолог Лиля Правда, в свою очередь уверена, что после снятия режима изоляции люди захотят пройтись по любимым местам, которые так долго были закрыты для посещения, а также наконец посетить салоны красоты. При этом о путешествиях никто еще долго думать не будет.

«Ситуация в целом показала, что спрятаться от коронавируса невозможно нигде, так что вряд ли можно улететь к теплому морю и чувствовать себя там в безопасности.

Страх еще надолго останется в сознании людей и это будет препятствовать желанию путешествовать. Многим из нас еще долго будет некомфортно присутствовать в многолюдных местах, таких как аэропорт или вокзал», — уверена Правда.

Тем, кто не может представить свою жизнь без выездов за границу, специалисты также советуют не впадать в депрессию. Вместо этого стоит задуматься о планировании бюджета и сокращении затрат. Своим рецептом спокойствия с «Газетой.Ru» поделился первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Нужно учитывать, что тревожность и депрессивные состояния усиливаются, когда ухудшаются материальные условия. Стоит в первую очередь заняться созданием финансовой подушки безопасности, пересмотреть семейный бюджет, сократить затраты. Заначка на черный день, пусть даже небольшая, способна успокоить. Сложности рано или поздно пройдут, а деньги можно будет потратить – в том числе и на туристическую поездку, когда будут сняты ограничения», — заключил собеседник издания.