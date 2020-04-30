Темпы снизились: Россия вышла на плато по COVID-19

Второй волны коронавируса не избежать

— По состоянию на 1 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составило 3 308 643 человека, умерли 234 123 , выздоровел — 1 042 981 пациент.

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— Всемирная организация здравоохранения назвала показатель, указывающий на спад эпидемии – на одного больного должен приходиться лишь один новый зараженный. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

— Вероятность избежать второй волны пандемии коронавируса в мире мала. Она может ударить по людям, когда они расслабятся, уверены в ВОЗ.

Парадоксальная ситуация в России

— В России снизились и стабилизировались темпы прироста новых случаев коронавируса, что свидетельствует о выходе на плато, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сообщила она.

— В Москве за сутки скончались еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число умерших в столице составляет 658 человек.

— Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

— Минпросвещения выпустило рекомендации по окончанию учебного года в школах. Согласно сообщению ведомства, для 10 классов учеба закончится до 29 мая и 30 мая соответственно. 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня.

— Сроки действия проездных билетов в Москве будут продлены после 11 мая, если по ним в период самоизоляции было совершено не более восьми поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет об оплаченных проездных «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней и 365 дней, срок действия которых не закончился с 30 марта по 11 мая.

— Границы России могут оставаться закрытыми вплоть до создания вакцины от коронавируса. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— В сопоставлении с общемировыми показателями ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России можно считать парадоксальной, сообщила сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова.

«Учитывая, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем, количество больных в нашей стране одновременно велико и мало, как бы парадоксально это ни звучало», — сказала Белова газете «Известия».

Что не так с официальной статистикой в Италии

— В Италии выздоровели еще 4 693 пациента с коронавирусом за последние сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

— Тем не менее, ученые уже призвали увеличивать в 10-20 раз официальные данные по числу зараженных коронавирусом в Италии, чтобы иметь представление о настоящем уровне распространения заболевания.

— Великобритания прошла пик заболеваемости COVID-19, объявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Тем временем представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа заявил, что в Китае уже ведется национальное расследование о происхождении коронавируса, однако местные власти не приглашают организацию принять в нем участие, несмотря на то, что ВОЗ сама запрашивала допуск к нему. Специалист также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.