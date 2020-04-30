Им лечили Эболу: что не так с лекарством Трампа от COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир, который ранее применяли для лечения лихорадки Эбола, может стать базовым средством и для терапии коронавирусной инфекции, заявил главный эксперт по инфекционным заболеваниями при Белом доме США Энтони Фаучи.

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Врач рассказал, что биофармацевтическая компания Gilead Sciences провела клиническое исследование — выяснилось, что ремдесивир не только снижает уровень смертности от COVID-19, но и помогает восстановиться уже переболевшим пациентам.

По словам Фаучи, исследование проводилось совместно с Национальным институтом здравоохранения США. В нем приняли участие 1063 пациента с коронавирусной инфекцией — при этом они находились в разных клиниках США, Европы и Азии. Одной группе больных давали плацебо (вещество без лечебных свойств, используемое для имитации лекарства, — «Газета.Ru»), а другой – ремдесивир. Медик уточнил, что ни пациенты, ни врачи не знали, к какой именно группе они принадлежат.

В результате эксперимента выяснилось, что участники, получавшие исследуемый препарат, в среднем выздоровели через 11 дней, в то время как другая часть больных вылечилась за 15 дней. Также среди больных, проходивших терапию ремдесивиром, смертность составила 8%, а в группе, лечившейся плацебо, скончались 11,6% пациентов.

Между тем люди, которые получали противовирусный препарат, восстановились после болезни на 31% быстрее, чем те, кто принимал «пустышку».

В связи с такими результатами исследования президент США Дональд Трамп заявил, что ремдесивир необходимо срочно выводить на уровень массового производства.

«Я хочу, чтобы мы сделали это как можно скорее. Хотелось бы получить одобрение на его применение очень быстро, ведь речь идет о препарате, который действительно работает»,

— подчеркнул глава государства.

По данным местных СМИ, Управление по контролю за качеством медикаментов США уже ведет переговоры с компанией Gilead Sciences о скорейшем внедрении ремдесивира для массового лечения пациентов с коронавирусом.

В то же время сам доктор Энтони Фаучи также назвал результаты эксперимента «значительными» и даже сравнил их с итогами исследования 1986 года, в ходе которого американские ученые впервые выявили препарат, способный лечить ВИЧ-инфекцию.

«Это действительно очень важно. Это будет стандартом лечения», — заявил врач.

Тем не менее российские эксперты не разделяют уверенность Фаучи. Так, клинический фармаколог Глеб Пуцман в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что не видит явных преимуществ ремдесивира над любыми другими противовирусными препаратами.

«Говорить, что это новая базовая терапия, на мой взгляд, не совсем корректно. Нужно больше данных. Но на самом деле ремдесивир особо ничем не отличается от той же калетры (противовирусный препарат, изначально используемый для лечения ВИЧ, — «Газета.Ru»), которую мы сейчас применяем для терапии COVID-19 в России»,

— отметил врач.

«По заявлениям Фаучи и Трампа складывается впечатление, что они просто хотят внимания. Ведь на фоне этого вируса многим хочется быть тем, кто придумает препарат, который спасет всех», — добавил медик.

Он рассказал, что исследование данного средства проводилось и в Китае, однако было досрочно прекращено, так как ученым стало ясно, что никаких значимых отличий у препарата нет.«Там увидели, что смертность в группе пациентов, принимающих ремдесивир, составляет 13%, а в группе лечащихся плацебо — 14%. Совсем небольшая разница», — пояснил Пуцман.

В США также проводилось исследование по поводу сравнения пяти- и десятидневного курса ремдесивира у пациентов с тяжелой формой COVID-19, и оно не выявило значимого эффекта от продолжительного курса, напомнил врач.

Фармаколог добавил, что в конце мая должны появиться результаты второго такого же сравнения эффективности курсов данного препарата — только уже для пациентов с легкой формой инфекции. «Возможно, в этом исследовании будет что-то новое», — предположил Пуцман.

Гендиректор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева также сообщила «Газете.Ru», что пока что достоверных данных о действенности ремдесивира все еще нет.

«Стоит отметить, что, если клинические испытания и покажут эффективность этого препарата, то только на стадии активной репликации, то есть на ранней стадии развития инфекции, когда вирус еще размножается, а не в случаях, когда пациент уже страдает от осложнений», — уточнила медик.

Она подчеркнула, что в России ремдесивир еще не зарегистрирован, и в настоящее время Минздрав не рассматривает его в качестве эффективного средства для лечения пациентов с COVID-19.