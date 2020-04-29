Сводка за сутки: как COVID-19 продолжает охватывать Россию

В России зафиксирован 5841 новый случай инфицирования коронавирусом. Пациенты были зарегистрированы в 82 регионах. Почти у 45% из них не было клинических проявлений заболевания.

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За сутки по всей стране выздоровели 1830 человек. При этом скончались от инфекции 108 пациентов. Это первый раз, когда число погибших в России превысило сотню.

Таким образом, число больных COVID-19 в целом по стране составляет 99,4 тыс. За весь период жертвами инфекции стали 972 пациента, 10 286 человек выздоровели.

2220 из новых зараженных были выявлены в Москве. Всего в столице зафиксировано 50 646 заболевших. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в городе выздоровело еще 480 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего столичные врачи вылечили 4610 человек.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. <…> Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», — отмечала вице-мэр.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлевается до 11 мая включительно. Он также дал поручение разработать план постепенного снятия ограничений и отмены режима самоизоляции с 12 мая.

Что касается настроений россиян в связи с этим, как передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром «Ромир», более 60% жителей страны готовы поддержать действия федеральных властей в случае введения жесткого карантина из-за коронавируса. При этом 24% респондентов отрицательно высказались об этой идеи. По мнению 22% опрошенных, власти и так уже действуют слишком жестко, поэтому необходимости ужесточать принимаемые меры нет.

Согласно результатам исследования, 44% россиян оценивают действия властей по борьбе с COVID-19 как вполне оправданные и адекватные угрозе. В то же время 27% граждан считают, что эти меры можно было бы ужесточить.

Как показал опрос, ограничительные меры поддерживают 58% россиян, а 28% жителей страны поддерживают такие меры частично.

По мнению исследователей из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), прогноз по сроку завершения пандемии коронавируса в России не утешительный. Они передвинули прогнозы о времени ее окончания с середины июля на начало августа 2020 года. Результат разместили на сайте Лаборатории больших данных вуза.

По данным на 27 апреля, созданная экспертами модель прогноза показала, что распространение коронавируса в России на 100% завершится ближе к 7 августа. До этого они предсказывали окончание пандемии в стране ближе к 20 июля. По их мнению, на 97% пандемия в РФ завершится к 23 мая, а ранее было 24 мая.

Ученые обновили свои прогнозы и по другим странам. Если ранее они прогнозировали завершение пандемии в мире к 26 ноября текущего года, то теперь – к 1 декабря.

Эксперты делают прогноз для десятков стран мира. Методика основывается на SIR-модели. С ее помощью ученые предсказывают развитие различных эпидемий в разных государствах. Исследователи используют информацию по зарегистрированным случаям коронавируса с сайта Our World in Data и каждый день обновляют свои прогнозы.

«Читатели должны воспринимать любые предсказания с осторожностью. Чрезмерный оптимизм, основанный на прогнозных датах конца эпидемии, опасен, поскольку он может ослабить нашу дисциплину, вызвав таким образом новое распространение болезни. Его следует избегать», – предупредили ученые.

Ученые отдельно замечают, что в их модели могут быть допущены ошибки, так как в них не учитываются многие условия, характерные для отдельных стран. В частности, в модели не учтены карантинные меры, а также повторные случаи заболевания.

Подобный мониторинг нужен только для того, чтобы правительства и компании могли принимать правильные решения и строить планы, но не для того, чтобы расслабляться, подчеркнули ученые.