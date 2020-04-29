Прогноз из Сингапура: когда COVID-19 покинет Россию

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа. О расчетах исследователей сообщает РИА «Новости».

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До этого сингапурские ученые говорили о 20 июля. Кроме того, поменялся прогноз по окончанию пандемии в иных странах: в США и ФРГ все закончится к 5 сентября, а во Франции — к 8 августа. В исследовании отмечается, что прошедшие пик коронавируса страны могут столкнуться с новой волной заболеваемости, если снимут ограничения на массовые мероприятия и отменят самоизоляцию досрочно.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что снимать режим самоизоляции пока что рано, и продлил его до 12 мая. Он подчеркнул, что страна смогла затормозить распространение коронавируса, но ситуация по-прежнему остается сложной. Путин добавил, что стабилизация числа новых заражений «не должна убаюкивать».

«Мы перед новым самым напряженным этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку», — сказал президент. Пик пандемии коронавируса в России еще не пройден, подчеркнул Путин.

Ранее академик РАМН, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в России в середине июня.

«SARS (атипичная пневмония, – «Газета.Ru») 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013 году — три с половиной месяца. <...> Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», – заявил он.

По словам Чучалина, у заболеваний, вызываемых коронавирусами разных типов, есть некий определенный цикл. Поскольку в РФ распространение COVID-19 началось в марте, то оттуда и стоит вести отсчет, добавил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что не стоит ждать одномоментного окончания пандемии. «Ситуация не закончится в одно прекрасное утро», — сообщила главный санитарный врач РФ.

Вакцину от COVID-19 в РФ должны изобрести до конца 2020 года, заявлял ранее замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. Над ее созданием трудятся ведущие российские и зарубежные институты, у которых имеется большой опыт в разработке вакцин, рассказал он.

«Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины», — отметил врач.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале апреля говорил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя. «Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал глава Минздрава РФ.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна выйдет на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, динамика развития пандемии в стране сопоставима с итальянской и испанской. Там острая фаза, как отметил он, продолжалась не более 1,5 месяца. Следовательно, в России плато будет достигнуто к середине мая, а в июне распространение инфекции должно пойти, наконец, на спад.

Представитель Кремля подчеркнул, что трудности сегодняшнего дня будут забыты через несколько месяцев. Помнить их будут лишь те, кто потерял близких или сам серьезно переболел COVID-19.

После пандемии, как считает Песков, гражданам России и властям придется потрудиться, чтобы сгладить экономические последствия. Работать придется «много-много», добавил он.