Тысячи за сутки: COVID-19 продолжает охватывать Россию

Оперштаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил статистику по числу зараженных, а также умерших и вылечившихся от COVID-19. Как сообщается в Telegram-канале организации, всего в столице вылечились более 4 тыс. человек.

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За сутки выздоровело сразу 606 москвичей – почти вдвое больше, чем выздоравливало за аналогичный период в прошедшие дни. «Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится», – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За сутки в России полностью выздоровели 1 110 человек. Общее число смертей – 867 человек, всего выздоровело – 8 456 россиян. По всей России зафиксировано 6,4 тыс. новых случаев коронавируса, отчитались о пациентах 83 региона. У более чем 40% носителей коронавируса симптомов COVID-19 не наблюдалось.

Всего по стране, по последним данным, 93 558 случаев коронавируса, охвачены все 85 регионов РФ. В Москве – эпицентре пандемии в стране – 48 426 зараженных. При этом 42,5% новых пациентов за минувшие сутки – молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет.

По регионам наибольший прирост числа заболевших продемонстрировали Московская область (+523 человека за прошедшие 24 часа), в Санкт-Петербурге выявили за тот же период 198 новых случаев COVID-19. На третьем и четвертом местах – Дагестан и Северная Осетия, там зафиксировали 153 и 148 новых пациентов соответственно. Замыкает пятерку «лидеров» Рязанская область со 101 новым заболевшим.

Оперштаб подчеркивает, что все пациенты, а также лица, вступавшие с ними в контакт, уже находятся под меднаблюдением. Кроме того, орган в очередной раз напомнил – до 1 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. В регионах действуют аналогичные указы.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным». «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил российский лидер. Он призвал сограждан «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Первого МГМУ им. Сеченова Александр Лукашев рассказывал РИА «Новости» о симптомах COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита, при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Эксперт отмечал, что во многих случаях коронавирус протекает в легкой форме. «При ней пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — пояснял Лукашев.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее говорил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя. «Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко. Тем не менее он подчеркнул, что они связаны «с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса».

«Все ограничительные меры предпринимаются для уменьшения нагрузки и на медицинские организации, и на уменьшение числа заболевших», — резюмировал он.