Коронавирус в Киево-Печерской лавре: более 150 зараженных

Почти все священники Киево-Печерской лавры, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом. Кроме того, инфицированы также монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры.

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По словам главы информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента, всего положительные тесты на COVID-19 сдали порядка 150-200 человек.

«Сейчас практически все уже выздоровели и выписаны из больницы, но еще проходят второе тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Всего в лавре переболели более 100 человек, из них около 15 перенесли сложную форму заболевания», — отметил он в комментарии РИА «Новости».

Митрополит добавил, что трое человек скончались, один из них «несколько недель жил в монастыре». Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что один из скончавшихся насельников умер от хронических заболеваний и тяжелой формы пневмонии.

Уже в течение трех недель в Киево-Печерской лавре действует карантин. Его ввели 5 апреля после того, как появились первые заболевшие. Среди зараженных и настоятель лавры митрополит Павел. Его госпитализировали в Александровскую больницу Киева, куда привозят большую часть инфицированных. По словам митрополита Климента, его коллегу уже выписали из больницы.

Ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) призвал СМИ и общественность не устраивать «охоту на ведьм», обвиняя церковь в несоблюдении санитарных мер.

«К сожалению, болезнь никого не обходит стороной. Все могут попасть под удар. От самого простого человека до представителя высших эшелонов власти. Никто не застрахован от вируса. Болеют все», — написал он на своей странице в Facebook.

Священнослужитель добавил, что люди заражаются коронавирусом вне зависимости от их «конфессий, чинов и регионов» проживания. «Так или иначе, но это жизнь, и к соответствующим испытаниям нужно относиться с холодной головой, без паники и тем более без нагнетания искусственной истерии», — добавил он.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальное обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой. Москалькова выразила просьбу о содействии в передаче гуманитарной помощи Киево-Печерской лавре от российских верующих.

«Помощь носит исключительно гуманитарный характер. Однако этот жизненно необходимый груз может попасть по принадлежности только в случае специального разрешения министерства социальной политики Украины», — приводит «Российская газета» слова обращения омбудсмена из России.

Москалькова отметила, что в адрес ведомства уже было направлено несколько запросов, однако ответа российская сторона так и не получила. В связи с этим она обращается к украинскому омбудсмену, чтобы получить разрешение на передачу гуманитарного груза — лекарств, список которых прилагался к письму Москальковой.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что нельзя допустить передачу этой гумпомощи от России. Она уверена, что в противном случае это можно считать изменой нацинтересам Украины.

В настоящее время на Украине выявлено 8 617 случаев заражения коронавирусом, 209 человек умерли.

Тем временем киевские власти разработали план выхода из режима карантина, который был введен правительством Украины 12 марта. К реализации этого плана приступят через неделю-две, если в стране до этого момента пройдет пик заражения COVID-19, заверил мэр Киева.

«Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его на Украине и в городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем вводить постепенное ослабление ограничительных мер», — отметил Кличко.